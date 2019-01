May busca un plan B del brexit de consenso

Con apenas 2 días de margen –debe presentar la nueva hoja de ruta el lunes en Westminster– la premier procuró acercarse a ese objetivo reuniéndose con más de la mitad de sus ministros, tal y como confirmó su portavoz oficial. May debe convencer no solo a la oposición para respaldar su próximo programa para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), sino también a los 118 diputados torys que votaron en contra de su acuerdo el martes en la Cámara de los Comunes.

Como si su tarea no fuera ya lo suficientemente compleja, ayer se añadió una nueva piedra en el camino de May, al dar a conocer el diario Financial Times que el Reino Unido no pudo cerrar ninguno de los tratados comerciales con terceros países que se proponía tener a punto para la fecha del brexit. “Ninguno estará listo para marzo”, indicó un funcionario familiarizado con un memorándum interno del Gobierno en el que evalúan medidas de contingencia en caso de una salida no negociada. EFE