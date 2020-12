Masivo ausentismo en comicios convocados por Maduro

Los coordinadores explicaron, sin acceder a ser grabados en audio o video por temor a represalias, que la participación había sido menor al 20%.

En todos estos centros, los coordinadores civiles y militares ofrecieron los datos con reticencia y en dos de ellos optaron por no revelar la cifra parcial de participación, una interrogante que respondieron con las expresiones “baja” o “muy baja”.

De igual modo, en estos centros prohibieron la toma de imágenes y aseguraron que se mantendrían abiertos más allá de la hora electoral.

A raíz de ello, EFE constató cómo un centro del municipio Libertador que estaba sin electores a la hora del cierre mantuvo sus puertas abiertas y recibió a una votante a las 22:10.

Los comicios, en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente el Parlamento, no serán reconocidos por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que no están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático.

Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudieron a las elecciones, sí lo hicieron algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras la intervención, el Supremo nombró como líderes de esas formaciones a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados de corrupción por sus ex compañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento.

El líder opositor Juan Guaidó, jefe del Legislativo y reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, aseguró a través de Twitter que la abstención, la opción a la que llamó, superó el 82%.