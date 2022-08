Masi: “Es la Fiscalía de la mafia total”

“En este momento puedo tener una causa. Espero que vayan a allanar mi casa. Cada jueves voy a hacer denuncias contra ellos. Es la Fiscalía de la mafia total. No sé qué van a encontrar. Si es que nos van a hacer callar a unos cuantos. Estamos llegando a límites insospechados”, sostuvo.

“Este es un allanamiento sorpresivo. ¿Cómo fueron los allanamientos de A Ultranza? Ahí se dan cuenta la diferencia. Así se hace, sin que la persona se entere. En A Ultranza fueron anunciados todos los allanamientos”, cuestionó la senadora.

“El caso de Cartes, Velázquez mismo, ¿dónde están los allanamientos? Más allá de lo que digan en EEUU, acá dijeron que hay cuatro causas”, reclamó la legisladora.

“Erico Galeano ni siquiera tiene pedido de desafuero. Todos sabemos que es una cuestión selectiva”, increpó.

“No sé qué van a encontrar en la causa de Giuzzio. Se cree que es información que tenía. Tengo informaciones, están en mi oficina, si quieren allanar”, refirió, en relación a las denuncias en contra de la Fiscalía. “Pedimos que actúen con todos, no que no actúen contra nosotros”, sostuvo. “Es una orden de Cartes contra la gente que colabora con la Comisión Antilavado. Vino Giuzzio, y le allanan (...). La gente que da información, resulta que son intimados. Se le allana la casa. Cartes, Erico Galeano y Ortiz no vienen”, criticó.



Me imagino que van a allanar el quincho de Cartes y luego Tabesa, donde hay cuatro causas abiertas (en la Fiscalía).

Desirée Masi,

senadora progresista.