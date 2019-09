Masi dice que se apuran por foto, y Lugo que se olvidan lo acordado

El ex mandatario y actual senador Fernando Lugo alegó que a pesar de promover la austeridad, el Poder Judicial es el primero en violar el compromiso con sus aumentos.

Además, considera que el año que viene el país estará peor económicamente.

Por su parte, Desirée Masi, del PDP (Partido Democrático Progresista) sostiene que este formato de cumbre no sirve y que, en contrapartida con otras a nivel mundial, aquí se comienza por la foto.

Recordó que este tipo de encuentros se inauguró desde la época de Nicanor Duarte Frutos, y el formato es el mismo, y que ningún presidente se resiste a esto.

“Vamos a suponer que exista buena fe. El formato mismo impide. El presidente del Poder Judicial no ordena sobre los otros jueces u operadores, y eso se llama independencia. Es uno más”, remarcó.

“Y el presidente del Congreso es uno más de nosotros. No existe el mandato imperativo. Aunque ambos presidentes (de Senado y Diputados) firmen compromisos, eso no pasa”, refirió.

Indicó que Paraguay es el país en el que más cumbres se han hecho. “En 30 años de democracia, nunca vi tantas cumbres de poderes y tan pocos resultados”, señaló.

“El diálogo tiene que haber pero no tiene que ser solamente partidario”, dijo, y agregó que una cumbre debe tener una agenda abierta.

“¿Qué pasa con las cumbres que vemos, las mundiales? Mucho tiempo antes se reúnen los técnicos y los políticos, consensúan la agenda el resultado, y la última parte es la que vemos, la foto. Acá empezamos al revés, empezamos con la foto”, dijo.

Lugo trajo a colación que el viernes pasado varios estuvieron en la presentación del presupuesto para el próximo año y no es nada auspicioso.

“No se tiene una estrategia para recaudar más, no hay voluntad para alzar impuestos. No se va a recaudar lo necesario y creo que la ciudadanía tiene que saber que no es esperanzador, y así como nos fue mal este año, el año que viene va a ser peor”, advirtió el senador.

En cuanto a los pedidos de aumentos, en este caso de la Corte, considera que hay muchos funcionarios públicos que ganan el mínimo y que hacen un trabajo excelente.

“Hace dos meses hubo una cumbre, acordaron algo y a la vuelta de la esquina se olvidaron”, sentenció.

Con el Poder Judicial acordaron un Presupuesto austero, sin aumentos, y luego envía este aumento.Fernando Lugo,senador del FG.En cumbres mundiales consensúan agenda y resultados. Acá al revés, empezamos con las fotos.Desirée Masi,senadora del PDP.