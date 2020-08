Más Interior

Joven necesita ayuda para maestría internacional

Un joven de la localidad de Doctor Botrell, Departamento del Guairá, fue admitido en 3 universidades de Argentina, Chile y Costa Rica, para estudiar Maestría Internacional; sin embargo, debido al alto costo teme que no pueda cumplir su sueño, por lo que pide ayuda al Estado. Se trata de Aníbal Colmán Samudio (34), joven guaireño quien fue admitido este año al programa de Master en Administración de Empresas, en universidades como Incae Business School que se desarrolla en Costa Rica, además en la Universidad de Buenos Aires (MBA-UBA) Argentina y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez que tenga el apoyo necesario para financiar la maestría, el joven estará optando por una de las universidades mencionadas. En principio, el curso iniciaría en setiembre, pero debido a la pandemia del Covid-19, se estaría reagendando el inicio. Actualmente se encuentra culminando su tercera licenciatura en Economía. RG



Villarrica: Entregan víveres a karumbeceros

La Comuna local entregó kits de alimentos a los karumbeceros de la ciudad de Villarrica, Departamento del Guairá, con el propósito de amortiguar los efectos económicos desatados tras la llegada del Covid-19 en el país. La entrega se realizó frente a la Municipalidad de Villarrica, a cargo del intendente Gustavo Navarro Arza, con la presencia de los karumbeceros de la zona. Más de 30 karumbeceros fueron beneficiados con los alimentos que fueron proveídos por la Comuna local, cuyo objetivo es seguir acompañando a los más necesitados de la zona. El jefe comunal señaló que los kits entregados a los karumbeceros son pequeños aportes para amortiguar los efectos de la pandemia en Villarrica, ya que debido a las restricciones sanitarias, las personas ya no utilizan este medio de transporte y en consecuencia, los trabajadores de este rubro no obtienen ganancias. RG



Chaco: El cajero del BNF es solo decorativo

En Mariscal Estigarribia desde aproximadamente 2 años el BNF instaló un cajero automático para el servicio de la población en vista a que esta parte del país son varios los usuarios que cuentan con tarjeta del mencionado banco. Sin embargo, desde su instalación y puesta en marcha, este cajero presentó inconvenientes provocando la ira, rabia e impotencia de los usuarios, quienes ante los reclamos no encuentran respuesta. Los problemas más comunes son que a veces funciona bien, pero no cuenta con dinero o cuenta con dinero y no tiene señal de conectividad o ambos a la vez. Ante la situación, un alto funcionario de la sucursal en Loma Plata, ingeniero Abel Noguera, señaló a Última Hora que es un problema de nunca acabar y dejó claro que la empresa encargada del mantenimiento es la responsable de que esa máquina funcione bien y que la falta de dinero en la caja es responsabilidad de la firma Prosegur. LE