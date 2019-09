Más Interior

San José Obrero, Cordillera

Recuerda 33 años de su independencia

La apacible y laboriosa localidad de San José Obrero recordó el domingo, 33 años de su independencia del distrito de Caraguatay, en el Departamento de la Cordillera. Autoridades y la población recordaron la grata fecha con un acto cívico-cultural y un gran desfile sobre la calles principales de la ciudad. Desde 1986, a través de la creación de la Ley 1202 del Poder Legislativo ha sido elevada a la categoría de distrito. Desde aquel entonces, los habitantes se dedicaron totalmente al mejoramiento y el engrandecimiento del nuevo distrito cordillerano. Lo primero en construirse ha sido la iglesia donde se venera a San José Obrero, cuyo nombre ostenta la localidad. DBF



En Alto Paraná

Fiscalía investiga muerte por deshidratación

El fiscal Adolfo Santander investiga la muerte de un bebé de cinco meses por deshidratación en Ciudad del Este. El hecho se registró el pasado sábado en el asentamiento 6 de junio del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Se trata de NDGL que debido a que presentaba un cuadro febril, fue llevado hasta el Hospital Los Ángeles, para ser tratado, pero pese al esfuerzo de los médicos no se pudo evitar su deceso. El médico forense, Eduardo Cano, diagnosticó como causa probable de la muerte deshidratación severa por cuadro febril.El caso fue informado al Ministerio Público donde se determinará la responsabilidad de los padres del niño, identificados como Néstor González y Elena López. El cuerpo fue entregado a los familiares luego de los trámites de rigor.

La pareja forma parte de un grupo de personas que hace días invadieron una propiedad en la zona del km 4, inmueble perteneciente al ex dictador Alfredo Stroessner.

El hecho generó indignación cuando dirigentes del asentamiento a través de las redes sociales trataron de culpar al Gobierno y al sistema de salud la muerte del pequeño, al presentarlo como una víctima más de la lucha social por un pedazo de tierra, cuando todo indica que se trata de una falta del deber del cuidado por parte de los padres, comportamiento que ahora ya está bajo investigación del Ministerio Público.Las reacciones a través de las redes sociales no se hicieron esperar y lamentaron la muerte del pequeño por falta de cuidado. EM.



En Villarrica, Guairá

Inauguran nuevas obras en la penitenciaría

Autoridades del Ministerio de Justicia, inauguraron varias obras dentro de la Penitenciaría Regional de Villarrica, con el objetivo de brindar espacios confortables a los reclusos y funcionarios.

Las autoridades habilitaron un tinglado de visitas, cuadra de guardias, oficinas administrativas, empedrado y caminero. El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, dijo que es importante que los agentes penitenciarios y las personas privadas de libertad tengan comodidad y seguridad.Mencionó que dotarán a todas las sedes penitenciarias del país de la infraestructura necesaria para que los internos tengan lugares cómodos y donde puedan lograr ese cambio de conducta. RG.