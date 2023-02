Más esfuerzo fiscal para una educación integral y de calidad

Paraguay invierte en educación alrededor de la mitad de lo que señalan las recomendaciones internacionales. La gravedad del problema no se limita a la inversión educativa, sino al entorno que permite las condiciones de educabilidad, cuya respuesta está en la salud, la calidad de la vivienda, la alimentación, el entorno no violento, la educación de la madre, el uso del tiempo libre en deportes y recreación, la ausencia de trabajo infantil remunerado y no remunerado entre otros factores.