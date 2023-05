Más Deportes

Natación

El CAN recibe al GP Latinoamericano 2023

Entre hoy y mañana, en la pileta principal del Centro Acuático Nacional (CAN), se cumple el Grand Prix Latam 2023, el campeonato de clubes de natación más grande de la región.

La justa arranca hoy desde las 09:00 y reunirá a más de 500 atletas de clubes de natación de Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Honduras.

La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos será la encargada de fiscalizar el certamen que permitirá a los atletas clasificar a los Juegos Olímpicos, mundiales, sudamericanos y panamericanos.



Squash

Palacios se despide en la segunda ronda

La atleta paraguaya Luján Palacios quedó eliminada en la segunda ronda del torneo Internacional Squash Open 2023, que se disputa en el Club Internacional de Tenis.

Palacios ofreció dura lucha, pero terminó cediendo ante la representante de Egipto, Sohaila Ismail, por el marcador de (7-11, 4-11, 7-11).

Con este resultado, Paraguay quedó sin representantes en la competencia, ya que en primera ronda había quedado eliminada Fiorella Gatti.

La competencia se extenderá hasta el domingo 28.



Tenis

Jarry marca la sorpresa en Open de Ginebra

El chileno Nicolás Jarry (54º tenista del mundo, foto) dio la sorpresa al eliminar en cuartos de final del torneo sobre tierra batida de Ginebra al noruego Casper Ruud (número 4 del ránking y primer cabeza de serie), superándole por 3-6, 7-6 (7/2) y 7-5.

Jarry se enfrentará hoy en semifinales al alemán Alexander Zverev (ex número 2 del mundo caído actualmente al puesto 27), que avanzó por el abandono del chino Wu Yibing (59º), que renunció a seguir cuando ya perdía 4-1 en el primer set.