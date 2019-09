Más Deportes

Fútbol de playa

El Ciclón y San Ber juegan por la semifinal

Cerro Porteño y San Bernardino (foto) cierran esta noche la etapa de cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol de playa, en el estadio del COP. El partido está marcado para las 20.30. Previamente se medirán los equipos de Monagas (Ven) vs. Guaviare (Col) a las 16.00; Vasco Da Gama (Bra) vs. Hamacas FC (Bol) a las 17.30; Deportes Iquique (Chi) vs. Acassuso (Arg), horario de 19.00 y cierran Cerro Porteño con San Bernardino, ambos segundos en sus grupos, B y C, desde las 20.30.



Rally del Chaco

Hasta esta tarde anotan para la edición 46

En la secretaría del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) se recibirán hasta hoy a las 18.00 las inscripciones para la 46ª edición del Transchaco Rally. Las verificaciones administrativas se realizarán en el Autódromo Rubén Dumot, en el horario que cada tripulación ha recibido. El domingo se realizarán las pruebas de clasificación en el Dumot, utilizándose como siempre los dos carriles. Son 60 las tripulaciones que se anotaron para esta edición entre ellas la comandada por el piloto Pedro Fadul (foto).