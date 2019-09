Más Deportes

Fútbol femenino

Líderes no fallan en la fecha 4 del Clausura

Capiatá, Limpeño (foto) y Sol de América ganaron en la ronda 4 del Clausura de fútbol femenino y comparten la cima. Marcadores: Capiatá 1-0 Independiente, Nacional 0-3 Limpeño, Sol 8-0 River, Guaraní 0-4 Cerro Porteño, Olimpia 3-1 Luqueño, San Lorenzo 1-1 Gral. Caballero y Santaní 2-2 Gral. Díaz.



Capiatá, Limpeño y Sol de América con 12; Olimpia y Cerro Porteño 9; Guaraní y Luqueño 6; Independiente y San Lorenzo 4; Nacional 3; River, Gral. Díaz, Santaní y Gral. Caballero con 1.



Tenis

Prematura despedida de Cepede en EEUU

La tenista paraguaya Verónica Cepede quedó eliminada en los octavos de final, en el torneo WTA de New Haven de los Estados Unidos.

La derrota fue ante la local Danielle Lao por 7-6, 0-6 y 6-1. Antes, Vero había derrotado a Francesca Di Lorenzo (EEUU) por 7-6 (4) y 6-3.

En el US Open, hoy se cumple la ronda semifinal en el torneo masculino. Los enfrentamientos son: Daniil Medvédev (RUS) vs. Grigor Dimitrov (BUL, 16.00) y Matteo Berrettini (ITA) vs. Rafael Nadal (ESP, 19.00).