Más Deportes

Rugby

Curda y Santa Clara triunfan con lo justo

Los equipos de Curda, actual campeón oficial, y Santa Clara salieron airosos en sus respectivos partidos correspondientes al Súper 8, el torneo oficial de rugby. Curda trajo los puntos de Luque, al que batió por 40-38 a Luque Rugby. En Intermedia también fue victoria de los Búho’s 45 a 19 ante el Chanchón.

Por su parte, Santa Clara, en su cancha, venció a Cristo Rey 38 a 36, en tanto que en la Intermedia Santa Clara también se impuso al mismo rival por 64 a 14. La mayor diferencia obtuvo el quince de San José que sobrepasó los 100 puntos ante UAA. Los Buldog’s castigaron a Las Águilas por 123 a 10. En Intermedia San José le ganó a Mariano 48 a 5. El Decano del rugby, Asunción, venció a Old King Club por 49 a 10. Pero en la Intermedia, el Viejo Rey fue el vencedor: 31 a 10.



Vóley

Alemán y Concordia abren el torneo A1

Esta noche se pone en marcha el torneo de vóley masculino, categoría A 1. El juego protagonizarán Sport Concordia y Deportivo Alemán a partir de las 20.00 en cancha de la Federación Paraguaya de Vóley, en la SND. Los demás partidos se jugarán el próximo viernes con esta programación: Sportivo Luqueño, actual campeón, vs. Deportivo Internacional y Deportivo Colon vs. Cervantes. Libre le corresponde a Sport Venezuela. El sábado 31, en damas A1, en la Federación, a las 13.00, Recoleta vs. Filadelfia; Loma Plata vs. Concordia; Neuland vs. DTA.



PreChaco

Son 71 las tripulaciones para el Súper Prime

El domingo 1 de setiembre será el Súper Prime PreChaco. Son 71 las tripulaciones que se anotaron hasta ayer. Las inscripciones cierran el próximo viernes al mediodía en la secretaría del Centro Paraguayo de Volantes. En el programa están previstas cuatro vueltas al trazado del autódromo Rubén Dumot, en Capiatá. Entre los Pro están anotados: Pedro Fadul con Skoda y Víctor Galeano también con Skoda. Andrea Lafarja estará en la butaca derecha en esta competencia, acompañando a Fabrizio Chiriani al mando de un Mitsubishi Lancer Evo X. En otro orden, siguiendo con las deserciones para el Rally del Chaco, también Diego Domínguez anunció su no participación.