Más Deportes

Fútbol y futsal FIFA femenino

Epifania Benítez asume en la Albirroja Sub 19

Ayer se cumplió la presentación del cuerpo técnico de la Selección Paraguaya Femenina que disputará la Liga Sudamericana, de Ecuador desde el 16 al 22 de septiembre.

El grupo es liderado por Epifania Benítez (2ª, foto) y la asistente técnica es Jessica Mendoza. El PF es Ángel Fleitas. El grupo ya arrancó con los trabajos de preparación en el COP con 26 jugadoras.

En futsal FIFA femenino, esta noche se juega la primera final del torneo femenino entre Cerro Porteño y Colonial en el COP (21.00).



Fútbol de salón

La ronda definitoria en la División Oro 2019

Esta noche en el Fomento se juega la fecha 3 de las semifinales del Grupo B en la División Oro de fútbol de salón masculino.

Los juegos: San Antonio vs. Unasur (19.00) y José Meza vs. 12 de Junio (21.00). La clasificación está así: 12 de Junio 4 puntos, José Meza 2, San Antonio 2 y Unasur 0.

La Serie A se define el viernes 30 con los choques: Bolívar vs. Fomento y San Alfonso vs. Varadero. Posiciones: Bolívar y Varadero 3, San Alfonso 2 y Fomento 0. Clasifican a las finales los dos primeros.