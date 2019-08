Más Deportes

Fútbol femenino

Luqueño vence a Inde en inicio de la fecha 2

Luqueño derrotó a Independiente 1-0, en el arranque de la fecha 2 del torneo Clausura de fútbol femenino. Ruth Lezcano (12’), marcó para la victoria Auriazul, la segunda en el torneo.

La ronda prosigue hoy con los juegos desde las 8.00 en juvenil y a las 10.00 en primera: a las 8.00 y 10.00: General Díaz vs. Nacional (Parque Guasú), River Plate vs. Capiatá (Parque Guasú), Sportivo Limpeño vs. Gral. Caballero (Optaciano Gómez).

Para las 13.00 y 15.00: Guaraní vs. San Lorenzo (Parque Guasú), Sol de América vs. Cerro Porteño (Villa Elisa) y Santaní vs. Olimpia (Optaciano Gómez).



Tenis

González es campeona en dobles en el Yacht

La tenista paraguaya Montserrath González Benítez junto a la boliviana Noelia Zeballos logró el título de dobles en el Circuito ITF femenino del Yacht y Golf Club Paraguayo.

Montse y Noelia derrotaron a la chilena Fernanda Brito y la argentina Sofia Luini por 6-0, 6-4 para lograr el éxito.

En individuales, Montse quedó eliminada en semifinales tras perder ante la rusa Anna Morgina por 6-3, 7-5.

En dobles varones el título correspondió a Boris Arias y Federico Zeballos quienes doblegaron a los argentinos Gonzalo Villanueva y Maximiliano Estevez (2) por 7-5, 6-2. En sigles definen hoy Joao Reis y Gonzalo Villanueva (ARG).



Natación

Dvo. Sajonia festejó en su torneo aniversario

El Deportivo Sajonia se consagro campeón de su tradicional Torneo Internacional Copa 98 Aniversario de natación.

El vicecampeón fue Clubes Asociados Progreso Rowing Independiente (Capri) de Argentina, el tercer lugar para el Club Centenario, cuarto puesto para Club Olimpia y el Quinto lugar para Centro Deportivo SyC.

Lo más resaltante fue el récord Nacional de categoría infantil B de Astrid Caballero, de Maximiliano Benítez y Josué Meaurio en los 100 metros combinado, 50 metros espalda (raya rápida) y en los 50m libre. Todos del Deportivo Sajonia.