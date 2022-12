Se duplicó el movimiento de pasajeros este año en el Silvio Pettirossi

Esta cantidad representa un 46,12% más que en diciembre de 2021, en que 38.271 personas utilizaron la principal estación aérea para viajar a destinos internacionales, según consigna una estadística entregada por las autoridades aeroportuarias. Esto implica una diferencia de 17.649 personas más que usaron en este diciembre el transporte aéreo para salir o llegar al país.

El movimiento de pasajeros muestra que 28.150 personas llegaron al país frente a 27.766 que salieron hacia destinos internacionales.

Douglas Cubilla, director de Aeropuertos, indicó que la alta afluencia de pasajeros en la principal terminal aérea del país se debe, principalmente, a las fiestas de fin de año, sobre todo, por los paraguayos que regresaron para pasar la Navidad en el país.

“Estamos con un buen movimiento de pasajeros; con casi un 50% más que el año pasado. La mayoría son personas que vienen de Europa y Estados Unidos, así como de Buenos Aires, en que aumentaron la cantidad de personas que utilizan los vuelos para volver, gracias a la habilitación de un low cost JetSmart que le permite a los compatriotas volver en avión porque están casi a los mismos precios que un pasaje de bus”, explicó Cubilla.

Agregó que mediante la nueva aerolínea, tanto los vuelos de bajo costo, como los otros vuelos regulares provenientes de Buenos Aires llegan a Asunción con asientos totalmente ocupados.

El director de Aeropuertos destacó que en diciembre, por lo general, se producen más llegadas que salidas de viajeros debido a las fiestas de fin de año, que hace que muchos paraguayos que residen en estos países decidan venir a pasar estos días festivos en el país. Luego este panorama se revierte, con las vacaciones de verano, que también hace que muchos viajeros opten por los vuelos aéreos para llegar a las playas, principalmente, de Brasil y el Caribe. Posteriormente, a finales de febrero y principios de marzo, salen los paraguayos que vinieron a pasar las fiestas y vacacionar en el país, en que regresan a sus destinos de residencia, que están en su mayoría, en Estados Unidos, España y Argentina.

PREPANDEMIA. Cubilla expresó que la meta a la que quieren arribar es a la cantidad de pasajeros que pasaban por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi antes de la pandemia, es decir en el 2019, en que en temporada alta de verano llegaron a utilizar la estación, alrededor de 1.400.000 pasajeros. Al respecto, el director de Aeropuertos expresó que están en un 90% de pasajeros, con relación a los números alcanzados antes de la pandemia.

Menos frecuencias. Cubilla destacó que el problema no es la falta de pasajeros, sino la falta de suficientes frecuencias para aumentar la cantidad de viajeros a destinos internacionales. “Este no es solo un problema solo nuestro, de Paraguay, a pesar de tener pocas aerolíneas, pues no todas volvieron a operar en el país, después de la aparición del Covid-19, sino que se trata de un inconveniente a nivel mundial, en que cayeron la cantidad de frecuencias, debido a los problemas financieros en las compañías aéreas causados por la pandemia”, explicó Cubilla.

Dijo que, a excepción de algunas compañías aéreas, algunas aerolíneas no están teniendo la misma cantidad de frecuencias que antes de la pandemia y, aún está costando volver a la normalidad.

Dijo que en febrero del 2023 puedan volver a alcanzar los 1.000.000 de pasajeros que pasen por el aeropuerto, en el mejor de los casos, mediante el aumento de las líneas aéreas.

El mayor movimiento de pasajeros se da hacia Madrid (España), Miami (Estados Unidos), São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), y en temporada alta de verano, van a Colombia y Panamá para realizar trasbordos hacia el Caribe.