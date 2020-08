Más de 400 niños con Covid y uno de 11 está en terapia

Los niños a pesar de que están en cuarentena, sin ir a las escuelas, son blanco del virus, que llegan a las casas por lo general por medio de los adultos. Hasta el sábado totalizaban 419 niños de 0 a 9 años que se contagiaron con el coronavirus y los de 10 a 19 años que dieron positivo totalizan 969.

Actualmente existe un niño de 11 años entre los que se encuentran internados en terapia intensiva a causa del Covid-19, comentó la directora de Terapias del Ministerio de Salud, Leticia Pintos. La especialista destacó que todas las personas están expuestas al coronavirus así como a los cuadros graves ya que no discrimina edades. Ante este panorama insistió que se deben tomar las medidas sanitarias. “Hay un niño de 11 años en Terapia Intensiva que está hace tres semanas en Terapia, en Asunción”, comentó la doctora al programa La Lupa, emitido por Telefuturo. Destacó que el pequeño está mejorando con el correr de los días. Acotó que también hay otros niños que están internados, pero no se encuentran con cuadros delicados. Comentó que el niño que se contagio con coronavirus, no salía de su domicilio, pero su madre trabaja en un hospital. Insuficiente La doctora Pintos comentó que los terapistas realizan guardias de 12 horas y atienen a alrededor de 10 internados, pero lo recomendado es que cada doctor atienda a 6 pacientes. Destacó que en el país actualmente se tiene 509 camas de Terapia Intensiva disponible en el sector público, mientras que en el país se cuenta con 198 terapistas, de los cuales 194 están certificados. El 90% de los especialistas trabajan para Salud, esta cifra es insuficiente. Destacó que no es fácil superar la terapia intensiva. “Me pongo en el lugar de la gente que sufre. Los Covid no tienen visitas, tenemos más de 80 en Terapia. ¿Se imaginan a estas personas sin ver a un ser querido? Hay poca empatía. Mucha gente sufre afuera y adentro. Cuando tomas la mano al paciente se siente esa desesperación. La gente busca culpables, pero no somos los médicos”, expresó y reiteró la importancia de cumplir las medidas preventivas.



