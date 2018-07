Más de 40 pruebas apuntan a policía como autor de disparo, dice fiscala

"Durante el juicio oral han habido más de 40 pruebas periciales, testificales, documentales, instrumentales. Se han visto fotografías, videos, fotogramas en donde todo ello en conjunto se ha arribado a la conclusión de que fue el señor Benito Sanabria quien efectúo los disparos al señor Edgar Acosta (sic)", explicó este martes la fiscala Silvia Cabrera, en comunicación con la emisora 800 AM.

Añadió que un compañero de Sanabria dijo en las declaraciones testificales que cuando estaban descansando, después del servicio de aquel 31 de marzo del 2017, el suboficial comentó "hetaiterei ajapi chupe", refiriéndose al diputado Acosta.

"Esto fue corroborado por otro personal policial, que no vio a Sanabria, sin embargo, escuchó lo mismo", relató.

La representante del Ministerio Público dijo además que tienen la hoja de servicio donde se corrobora que Sanabria fue uno de los "escopeteros" de ese pelotón el día que ocurrió el hecho.

"Él fue quien estaba con el uniforme, con el casco, el otro escopetero no tenía casco, tenía un gorro azul. Se ve a través de los fotogramas y el video, de que el disparo efectuó la persona que tenía el casco azul (sic)", comentó.

La fiscala explicó también que el uniformado no cumplió con el reglamento de la Policía Nacional de no hacer uso de arma de fuego cuando una persona no puede defenderse.

"También se ve que el señor Acosta cuando fue a apaciguar los ánimos, lo hizo con las dos manos levantadas, no tenía un objeto, no tenía nada como para tirar algo al personal policial", relató.

Añadió que el diputado contó durante el juicio todos los padecimientos físicos que sufre como consecuencia de los disparos de balines de goma que recibió en el rostro. El parlamentario tuvo que pasar por varias cirugías reconstructivas.

"Todas esas pruebas en conjunto dieron al Ministerio Público el grado de certeza como para poder decir que el señor Sanabria fue el autor del hecho punible de lesión corporal, en ejercicio de las funciones públicas, en perjuicio de Acosta", dijo.

La Fiscalía también tuvo en cuenta el certificado de antecedentes penales, en donde obra que Sanabria fue condenado el 23 de marzo de este 2018 a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, por un hecho punible de coacción sexual y violación.

"Otra de las circunstancias es que la persona haya pedido o no pedido disculpas a la víctima. El señor Acosta aclaró que una vez que fue individualizado este señor como supuesto autor del hecho, en la etapa preparatoria, nunca se acercó", contó.

Por su parte, la defensa del uniformado policial sostuvo que no fue él quien realizó los disparos contra el rostro de Acosta. Si bien no niega el hecho, aseguran que fue otro efectivo el que hirió al legislador.

El hecho

Acosta recibió un disparo de escopeta en el rostro durante la tarde del viernes 31 de marzo de 2017 en las afueras del Congreso Nacional. El diputado estaba protestando contra las intenciones de los cartistas, luguistas y llanistas de aprobar una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.

El ex candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre también fue herido en medio de una represión.