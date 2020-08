Más de 40 comercios adheridos a la promo

El Agosto Liquida de este año cuenta con la adhesión de más de 40 marcas de casas comerciales, que durante esta promoción ofrecen descuentos de entre el 20 y hasta el 70% inclusive. Las marcas adheridas al Agosto Liquida son: Punto Farma, Bristol, Superseis, Supermercados Stock, Delimarket, Martel, Lee, Wrangler, Chacomer, Harley Davidson, Kenton, Yamaha, Sueñolar, Luminotecnia, González Giménez, Sueñolar Home, Koala, Supermercado Real, Farmacia Catedral y Electroban. También ofrecerán sus descuentos las marcas: Clase A, Farmatotal, Complot, Gotitas, JD Electrodomésticos, Punto Game, Dental Guaraní, Nilsa Boutique, Olier, Supermercado Los Jardines, Los Jardines Express, Misionera SA, El Escolar, Ruben’s, Óptica La Trinidad, AKG by Harman, Esmart, Soundcraft by Harman y JBL. Igualmente, se suman La Tienda by Blan, Day Novedades, Rubén Darío Comercial, Óptica Pukall, Rajomar, Hiper Telas, Multitiendas Fernandito, Supermercado Herrero, ÚH Colecciones y ÚH Store. Para seguir paso a paso las novedades que se ofrecerán en la semana ingresar al sitio de Facebook de Agosto Liquida.