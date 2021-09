Más de 300.000 dosis de AstraZeneca arribarán este miércoles a Paraguay

Este cargamento forma parte de la donación realizada por el Gobierno de España a Paraguay y su traslado se realiza a través del mecanismo Covax.

Embed #AHORA Covax anuncia la llegada de 316.800 dosis de #AstraZeneca para el 23 de setiembre, como parte de una donación de España. #AM1080 #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/WRsklJ06lJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 21, 2021

La plataforma AstraZeneca es la que se está inoculando exclusivamente a ese segmento poblacional. De las 1.361.032 personas de 50 años y más que hay en Paraguay, de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 877.453 (64,5%) ya recibieron al menos una dosis.

En tanto que 483.579 adultos de esa franja etaria no tuvieron la oportunidad o no quieren literalmente vacunarse y se convierten así en foco de potencial rebrote del virus. De las personas inscriptas y que todavía no se inmunizaron, los adultos de 50 para arriba apenas superan el 16% del total de 291.061 registrados sin vacunar.

El mecanismo Covax, en un primer momento, era el más prometedor para el acceso a gran escala y a mejor precio de las vacunas anti-Covid. Este mecanismo es un recurso establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Alianza Internacional de Acceso a Vacunas (GAVI), que ofrecía a los países la posibilidad de disponer de al menos nueve vacunas diferentes, que se hallan en distintas etapas de desarrollo.