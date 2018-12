Más de 1.200 fueron atendidos por misión médica taiwanesa

Con la sonrisa iluminándole el rostro, Graciela Ortiz quería compartir su felicidad con el mundo. Acababa de salir de la sesión de acupuntura y masaje realizada por los médicos taiwaneses que durante dos días estuvieron dando atención en el Hospital General de Luque. Encontraba alivio luego de 40 días de padecimiento del problema de salud que la aqueja cada cierto tiempo.

La paciente contó que desde hace 11 años padece de laberinto, síndrome de Meniere. Esta dolencia afecta al oído interno y tiene como principal característica constantes vértigos en los afectados.

“No podía ni levantarme de la cama y me dijeron que probara hoy esto. A las 8.00 me pusieron las agujas para la acupuntura. También me hicieron mucho masaje y me indicaron qué tengo que hacer, además de seguir con mi medicación”, relató sobre su experiencia.

“Me quedé como una lechuguita”, describió Graciela al ilustrar cómo el trabajo hecho por los taiwaneses tuvo su efecto en su estado físico y su ánimo.

Graciela Ortiz no es la única paciente que expresó su satisfacción por la atención recibida de parte de los profesionales asiáticos. Otras personas tuvieron el mismo parecer. Entre ellas estaba Liz Hermosa, que fue por el servicio odontológico.

“La atención fue muy buena, es excelente. Explicaban todo, qué problema podía surgir. Yo vine para realizarme una limpieza de los dientes. Antes no pude hacer todo el tratamiento porque estaba embarazada. Ahora aproveché y vine”, describió.

Furor. La llegada de los 47 profesionales asiáticos que desembarcaron para brindar la atención atrajo a gran cantidad de personas interesadas en acceder a los servicios.

En total fueron atendidos 1.270 pacientes hasta ayer. A ellos se sumaron 150 beneficiados con la entrega de anteojos, contó el doctor Francisco Duarte, director del Hospital General de Luque. “Fue muy positiva esta misión. Mucha gente se benefició con sus servicios”, expresó.

Ricardo Chiu, encargado de prensa de la Embajada de Taiwán, dijo que aguardan que en el futuro puedan volver con más misiones y posibilitar intercambios.

El referente de la Embajada de Taiwán adelantó además que los insumos y medicamentos que no sean utilizados serán donados al Ministerio de Salud Pública.

El doctor Roberto Cardozo, jefe de Odontología del centro asistencial, reveló que la misión ayuda a descomprimir un poco la demanda de consultas que el servicio tiene. Indicó que varios no fueron a utilizar su turno y que los casos que no fueron atendidos serán cubiertos por ellos.

Detalles. La misión médica extranjera es llevada a cabo por la Asociación de Médicos Taiwaneses radicados en Norteamérica (NATMA, siglas en inglés). La iniciativa se realiza hace 18 años y es la primera vez que llega al Paraguay.

Los profesionales extranjeros brindaron atención en las áreas de acupuntura y dolor, pediatría, ginecología, urología, otorrinolaringología, clínica médica y odontología. Este último servicio fue el que tuvo mayor demanda, con 550 pacientes atendidos.

La misión continuará su labor hoy y mañana en el Hospital Distrital de Presidente Franco, en Alto Paraná.