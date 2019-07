Así, la nueva serie Batwoman, con Ruby Rose al frente, tuvo su estreno mundial en la Comic-Con, mientras que en ScareDiego, un acto de cine de terror patrocinado por el estudio New Line Cinema, se prevén avances de películas tan esperadas como It Chapter Two del cineasta argentino Andy Muschietti.

Aunque en su origen esta feria era, ante todo, un lugar de peregrinación para los amantes del cómic, desde hace ya bastantes años la Comic-Con se ha convertido en una gran celebración pop a la que acuden también con sus mejores galas las industrias del cine y la televisión.

Así, gran parte de la atención estará puesta este año en Marvel Studios, que el sábado visitará el Hall H, el salón más grande de la Comic-Con, para desvelar sus ambiciosos planes en el horizonte después de su descomunal éxito con Avengers: Endgame (2019), que se encuentra muy cerca de superar a Avatar (2009) como la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).

Poco se sabe de esta misteriosa presentación más allá de que estará encabezada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y el gran cerebro detrás de este universo cinematográfico.

Además, los hermanos Russo, los directores de las dos películas de Avengers, serán las estrellas el viernes de otro acto al margen en el que contarán algunos secretos de su trabajo.

Y si Marvel Studios oteará al futuro, Game of Thrones mirará por el retrovisor y entonará en la Comic-Con su canto de despedida con un acto el viernes que promete ser tan nostálgico como festivo para honrar a esta superproducción de fantasía épica de HBO que ha marcado época en la pequeña pantalla.

Tampoco en este caso hay actores confirmados de antemano, aunque se espera que algunos de los intérpretes más famosos de Game of Thrones se dejen ver por San Diego.

La vastísima e inabarcable oferta de Comic-Con tendrá mañana como punto muy destacado el acto de Terminator: Dark Fate, nueva entrega de la saga de ciencia-ficción en la que vuelven Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton y en donde el latino Gabriel Luna se estrenará como Terminator.

También sobresalen en la primera jornada la serie His Dark Materials, con James McAvoy y Lin-Manuel Miranda en su reparto; y el documental Memory: The Origins of Alien, sobre el mito del cine de terror Alien (1979) de Ridley Scott.

El viernes, al margen de Game of Thrones, los fans de la televisión contarán con muchas opciones entre las que escoger, ya que habrá presentaciones de The Walking Dead y su derivada Fear the Walking Dead; de la superproducción de Amazon Carnival Row, que encabezan Orlando Bloom y Cara Delevingne; y de las apuestas de Netflix The Witcher, con Henry Cavill, y The Dark Crystal.

Toda una favorita de la Comic-Con como Star Trek tendrá un lugar de honor el sábado con un evento en el que intervendrán estrellas "trekkies" como Patrick Stewart.

Además, el sábado habrá hueco para paneles sobre Westworld, The Orville, The Good Place o la adaptación televisiva de Snowpiercer.

Finalmente, el domingo, con eventos como el de Mayans M.C., se cerrará una Comic-Con en la que estará muy presente con varios homenajes la enorme figura de Stan Lee, la leyenda del cómic que falleció en 2018 a los 95 años.