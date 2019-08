Martínez se afirma en Brasil

“Estamos muy bien, peleando en el tercer lugar, me acogieron muy bien y estoy peleando para ganarme un lugar en el equipo. Este es mi cuarto partido, tres ingresé de titular y uno desde el banco”, expresó el ex jugador de Guaraní en comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

Equipos como Flamengo y Palmeiras se armaron para pelear la Libertadores, pero Ramón piensa que el Mineiro tiene el mismo potencial que estos equipos coperos. “La diferencia es solo que tienen muchos jugadores de renombre, estamos preparados para dar que hablar en el Brasileirao”, apuntó.

Por último, expresó que siempre está atento lo que hacen sus ex compañeros. “Se lo que se trabaja, Guaraní no se merece estar en esa zona”.