Martínez Sacoman enfrentará nuevo juicio el 13 de noviembre

El hombre ya fue condenado a dos años de prisión por la elaboración sin autorización de aceite de marihuana en diciembre del 2017 en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

Luego fue beneficiado con el arresto domiciliario, pero el fiscal Elvio Aguilera pidió que el juicio se realice nuevamente. El representante del Ministerio Público alegó que había un peligro de fuga.

Al respecto, Martínez sostuvo que el alegato del agente del Ministerio Público “no tiene sustento”.

Pasó 304 días con el arresto en su vivienda. Anteriormente, antes de ser condenado, pasó un año y medio en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

Si bien el Tribunal no dudó de la propiedad medicinal del aceite, los miembros afirmaron que Martínez no tenía la autorización para la conversión de la planta de marihuana en ese aceite. No estaba inscripto ante los organismos respectivos.

"Hay mucha incertidumbre, pero yo particularmente estoy confiado de que puedan salir a mi favor", manifestó Édgar Martínez a Última Hora.

El caso

Martínez Sacoman fue detenido en julio del 2016 tras un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Los intervinientes incautaron 962 gramos de marihuana en hojas y un líquido que dio positivo a marihuana, además de rollos de papel film y una docena de moldes de aluminio.

El mismo se dedicaba a producir aceite de cannabis que entregaba gratuitamente a las personas que lo necesitaban.

En el mismo operativo, también fue detenida Estefanía Ibáñez Restrepo, de nacionalidad colombiana, pero posteriormente fue absuelta por el mismo Tribunal que condenó a Martínez.

Apoyan a Martínez Sacoman

Algunas organizaciones, como Mamá Cultiva, manifestaron su repudio a la condena y actuación fiscal, a la par que exigieron la liberación de Martínez Sacoman.

Valoraron la labor del mismo, que producía el aceite para entregarlo gratuitamente a las personas que lo necesitaban.

Cuando se dictó la condena, el Poder Ejecutivo sancionó la ley 6007/17 en la que creó un marco regulatorio para la investigación médica y científica de la marihuana para su uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor.

Igualmente, organizaciones extranjeras como la Fundación Daya de Chile, se pronuncaron a favor del condenado. Últimamente recibió aliento desde distintas partes del mundo, como México, Colombia y Estados Unidos.