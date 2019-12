Martin Heidegger, el filósofo del ser

Ampliamente considerado como el filósofo más influyente del siglo XX, su pensamiento ha contribuido a campos tan diversos como la fenomenología (Merleau-Ponty), el existencialismo (Sartre, Ortega y Gasset), la hermenéutica (Gadamer, Ricoeur), la teoría política (Arendt, Marcuse, Habermas), la sicología (Boss, Binswanger, Rollo May) y teología (Bultmann, Rahner, Tillich). Su crítica a la metafísica tradicional y su oposición al positivismo y al dominio tecnológico del mundo han sido aceptadas por los principales teóricos de la posmodernidad (Derrida, Foucault y Lyotard).

Intentó reorientar la filosofía occidental lejos de las preguntas metafísicas y epistemológicas hacia un planteamiento de preguntas ontológicas, es decir, preguntas sobre el significado del ser o lo que significa “ser”. Sus ideas, transmitidas por libros y conferencias en la Universidad de Friburgo, inspiraron la creación de una nueva escuela de sicoanálisis y dos movimientos principales en teología. Debido a su enfoque en la experiencia humana en lugar de la razón, Heidegger ha sido frecuentemente clasificado como existencialista. Sin embargo, negó esto debido a que su interés en la existencia humana era simplemente un medio para trabajar hacia la cuestión fundamental de la ontología, la del ser. Trabajó en un período en que el pensamiento occidental se debatía entre el idealismo excesivo por un lado y el nihilismo por el otro. Su respuesta fue nada menos que repensar toda la historia de la filosofía occidental y restaurar la confianza en la capacidad del ser humano para hacer las grandes preguntas. La mayoría de los académicos están de acuerdo en que la influencia de Heidegger se debió tanto a las categorías que creó como al contenido que puso en ellas. Junto con Kierkegaard, Nietzsche y Husserl, Heidegger fue una gran influencia en Sartre y otros existencialistas, en gran parte debido a su preocupación por la experiencia humana. Aunque nunca trabajó en el sicoanálisis existencial, su concepto de Ser en el mundo y las ideas relacionadas también lo llevaron al desarrollo de esta área.

LA NATURALEZA DEL SER

El trabajo principal de Heidegger, Ser y tiempo, es publicado en 1927 con la cual da inicio a lo que sería la tarea primordial de toda su carrera: la exploración de la naturaleza del Ser. En un sentido formal, hizo uso del método de fenomenología, que fue originado por Edmund Husserl, su maestro en Friburgo. Este fue un esfuerzo por abandonar las categorías lógicas y epistemológicas preconcebidas y permitir que los objetos y la existencia humana “hablen por sí mismos”. El conocimiento para Heidegger, por lo tanto, no proviene de la coerción sino de dejar que el mundo se revele por lo que es. Es un método que contrasta fuertemente no solo con el racionalismo abstracto de Descartes, sino también con la visión nietzscheana de que el conocimiento es, en última instancia, una expresión de la Voluntad de Poder.

Durante la década de 1930, el pensamiento de Heidegger experimentó lo que generalmente se describe como un giro. Abandonó su preocupación por el ser humano en su tentación de confrontar al ser directamente y en su totalidad. Su suposición fue que si bien el Ser es anterior a la experiencia histórica, se revela a través del tiempo y la historia. Algunos eruditos consideran este cambio como definitivo, en donde el existencialista dio paso al ontólogo. Otros, sin embargo, ven los dos períodos como dialécticos y argumentan que el Heidegger posterior simplemente estaba abordando la misma pregunta ontológica desde un ángulo diferente. El distintivo principal de su trabajo posterior es una preocupación por el lenguaje en general y la poesía en particular. Se centra menos en la forma en que las estructuras del ser se revelan en el comportamiento cotidiano y en la experiencia de la Angustia, y más en la forma en que el comportamiento en sí depende de una previa “apertura al ser”.

UN DIOS AUSENTE

El último Heidegger fue la principal influencia en el desarrollo de la llamada nueva hermenéutica, que se centra en el lenguaje como revelador y concibe las palabras como eventos y además, llegó a ver al poeta y al filósofo como parados juntos esperando la palabra del ser que desvelaría su misterio. Esto tiene paralelos obvios con el rol de la palabra, o logos, en la teología cristiana, y su trabajo a menudo se ha descrito como una forma de teología secularizada en la que el Ser ha reemplazado a Dios. “La filosofía de Heidegger no es ni ateísmo ni teísmo”, dice el Dr. Barrett, “sino una descripción del mundo del que Dios está ausente”. Sin embargo, en ninguna parte fue su influencia más profunda que entre los teólogos.

La escritura de Heidegger es difícil, en gran parte debido a su uso frecuente de juegos de palabras y su fascinación por las raíces inusuales de éstas, especialmente de los clásicos. Él creía que la filosofía seria se podía hacer solo en alemán y griego, y algunos de sus colegas han sostenido que su trabajo es intraducible.

A modo de conclusión, quiero sugerir algunas de las formas en que el intento de Heidegger de repensar al ser humano puede seguir inspirándonos hoy. Heidegger cuestiona nuestras convicciones y presuposiciones más profundas, indaga sobre lo que nos define como seres humanos, se inmiscuye en nuestra relación con el mundo externo y los seres que encontramos en él, buscando formas en las que podamos mirarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo, de manera diferente, y así repensar nuestra comprensión de nosotros mismos de una manera que reconoce y libera nuestras energías creativas. No solo nos muestra que es posible repensar cómo pensamos acerca de nosotros mismos, sino que también nos exhorta implícitamente a seguir sus pasos y radicalizar nuestro pensamiento sobre el ser humano. Con este fin, su esfuerzo es el de llamar la atención sobre la necesidad de re-comenzar con las siguientes preguntas: ¿qué significa y define “esencia”? ¿Posee el ser humano una esencia o potencial fijo? ¿Cuál es la relación entre esencia y existencia? ¿Cuál es la relación entre el ser humano y otros seres? ¿Pueden las oposiciones binarias capturar la fluidez de la existencia humana o, de hecho, la verdad ontológica del ser humano? ¿Cuál es la relación entre lenguaje, pensamiento y conciencia? ¿Es el ser humano el punto de existencia de Arquímedes o el ser humano depende de “algo más”? Si estamos de acuerdo o no con las conclusiones a las que llega con respecto a estas preguntas, seguir el ejemplo de Heidegger y pensar de nuevo sobre el ser humano libre de las concepciones anteriores, creo que no solo nos permitirá desafiar nuestras convicciones más profundas sobre lo que es “ser humano”, lo que nos permite en nuestra calidad de filósofos, sociólogos, psicólogos, biólogos, antropólogos, etc., revelar verdades sobre el ser humano que de otro modo podrían pasar desapercibidas y también nos permitirán comprometernos mejor con lo que es único si es que algo es único, sobre el ser humano. Por último, evocar a su insistente provocación en que lo que “es más estimulante para nuestro tiempo de reflexión, es que todavía no estamos pensando”.