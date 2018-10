Marito y Efraín desacomodan a los llanistas y los cartistas

La señal que se instaló es que el llanismo y el cartismo fueron radiados de la conversación, síntoma del proceso de retroceso de estas fuerzas opositoras dentro de sus propios partidos que mantuvieron un pacto de cinco años.

El llanismo y el oficialismo del PLRA tienen una pelea de larga data y la división está latente debido a que los legisladores que apoyan a Blas Llano no se acoplan a la vida partidaria institucional y más bien mantienen una política de opositores a las decisiones institucionales.

El presidente Alegre se vio beneficiado por el internismo que también es constante en la ANR entre Marito y el cartismo. El titular liberal recibió al mandatario y salió fortalecido, si se tiene en cuenta que Abdo Benítez buscó coincidencias institucionales y no optó por pactar directamente a nivel de bancadas como sí lo hizo Horacio Cartes en su gobierno, logrando favores de algunos sectores liberales.

Tras la reunión entre Marito y Alegre en la sede del PLRA, se comprometieron en la lucha contra la corrupción, el combate a la mafia y el fortalecimiento institucional.

No se descarta que la situación de sus parlamentarios con varios procesos en la justicia también haya sido parte de la conversación. Lo que sí aseguró Alegre es que no hablaron de cargos. Pero lo que quedó claro es que el inicio de diálogo entre Abdo Benítez y Alegre da un golpe directo al pasado pacto que protagonizó la bancada llanista con el gobierno del ex presidente Horacio Cartes que, algunos aseveran, sigue latente.