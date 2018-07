Marito viajó con Nicanor y surgen versiones de cargos

El mismo fue acompañado del vicepresidente electo Hugo Velázquez, Luis Castiglioni y el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, quien es el centro de la polémica por la imposibilidad de jurar como senador.

Este último anunció el martes el viaje con Marito destacando así el buen relacionamiento que tiene con el futuro mandatario.

Entre las últimas versiones que surgieron sobre el destino de Nicanor, tras haber fallado la intención de que jure como senador, es que podría ir a un alto cargo en una de las binacionales y no se descarta que pueda ser el titular de una de ellas. Sin embargo, también hay inhabilidades constitucionales para esto.

Dado que Nicanor hasta ahora es uno de los asesores políticos del presidente electo, también está la posibilidad de que ejerza dicho cargo.

No obstante, el ex presidente indicó en la conferencia de prensa que seguirá insistiendo en ocupar una banca en el Senado, y cuestionó la arbitrariedad de Fernando Lugo al no dejarlo jurar el pasado 30 de junio. Dejó en claro que recurrirá a instancias internacionales defendiendo su derecho. “No hay sutura permanente. Las aguas se mueven”, apuntó Duarte.

También indicó que planteará una acción de inconstitucionalidad contra Lugo.

Por su parte, Arnoldo Wiens, al ser consultado sobre el lugar que ocupará Nicanor, indicó que desconoce.

Agregó que las decisiones que atañen al juramento de Nicanor en el Congreso están en manos de los senadores y no del Gobierno electo.

Sobre la propuesta de Miguel Cuevas, quien solicitó que los ex presidentes no tengan cabida en el Senado, así como también Fernando Lugo, indicó que “todos coincidimos en que la República necesita entrar en un estado de paz y la posibilidad de entrar a trabajar como es lo que pretende el Gobierno electo”.

cansancio. “A partir del 15 de agosto la idea es que haya un mínimo grado de consenso para poder ofrecer mejores servicios, lo que tanto la gente reclama. La gente ya está cansada de estos debates, de los intereses políticos”, resaltó. “Lo que se busca es la pacificación y creo que esa es la idea de Miguel Cuevas”, acotó.

Sobre el viaje a Bolivia, indicó que Marito invitará a Evo Morales a la ceremonia de asunción al mando que tendrá lugar el 15 de agosto.

Así también precisó que el objetivo del Gobierno es fortalecer la relación bilateral. “Paraguay tiene una serie de acuerdos con Bolivia principalmente en lo que hace al gas”, puntualizó.