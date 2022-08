Marito viaja al Vaticano y Velázquez se quedará al mando del Gobierno

La embajadora paraguaya ante el Vaticano, Leticia Casati, confirmó ayer a Radio Monumental que el mandatario participará el sábado en el Consistorio Ordinario de investidura de los 21 nuevos cardenales, entre quienes estará monseñor Martínez. Esperan la llegada de la comitiva oficial el viernes.

Velázquez aseguró que el jefe de Estado no dudó un solo momento en ausentarse y dejar la Presidencia de la República en sus manos.

“Eso de que en teoría estaba dudando no es cierto. Nosotros tenemos una buena relación con el presidente. Nunca ocurrió tal cosa de que él estaba dudando de viajar. Son especulaciones interesadas nada mas”, significó el vicepresidente a la 1080 AM.

CONVERSARON. Velázquez mencionó que conversó sobre el tema con Abdo. Dijo que desconocía las declaraciones del canciller Julio Arriola, quien informó que aún no se había tomado la decisión respecto al viaje al Vaticano.

“Sí. Hablé (con el presidente). Lo del canciller no sabía, pero él (Abdo) no me puso ninguna duda respecto a que no iba a viajar”, sostuvo el vicepresidente.

Agregó que el propio Abdo le aseguró que lo que se está diciendo respecto a que tiene miedo de viajar es mentira.

“Me dijo que no es cierto y ayer (por el lunes) me comunicó que estaba viajando”, aseguró. La esposa del presidente, Silvana Abdo, también se prepara para el viaje junto con otros miembros del Gabinete.

CRISIS INTERNA. Hace una semana que el Gobierno de Estados Unidos declaró a Velázquez significativamente corrupto y la información proporcionada por la Embajada es que habría ofrecido un soborno de USD 1 millón a un funcionario para obstruir una investigación sobre actividad financiera.

No dudó en renunciar a su precandidatura presidencial por Fuerza Republicana generando una crisis interna en el oficialismo, que tuvo que elegir rápidamente al ex ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, como nuevo candidato para enfrentar a Honor Colorado.

Al principio, Velázquez había anunciado que iba a presentar su renuncia al cargo de vicepresidente de la República para liberar de la carga al Gobierno. Sin embargo, luego de tomarse su tiempo, reculó y anunció que esperará hasta tener toda la información sobre la investigación que está impulsando el Gobierno norteamericano para dejar el cargo. Justamente ayer, el Ministerio Público empezó a moverse y anunció la apertura de la investigación para solicitar informes a la Embajada.

El presidente Abdo dijo que si se encontraba en el lugar del vicepresidente renunciaba para precautelar los intereses del país. “Si yo estaba en esa situación iba a renunciar a la Vicepresidencia”, señaló el jefe de Estado durante una entrevista en el programa Políticamente Yncorrecto.

Desde la Presidencia negaron que Abdo haya tenido que ver con el informe que finalmente sirvió de base para que EEUU decida declarar significativamente corrupto a Velázquez. Inclusive, este último sigue asegurando que hay buena relación entre ambos referentes del Ejecutivo y que hay sectores interesados en generar esa pelea.