Marito se jacta de obras, desbloqueo y de enfrentar a mafia

Durante su jornada por el VI departamento, el mandatario hizo un llamado, presumiblemente a los congresistas, de que si no lo sacan, en los próximos cuatros años redoblará sus obras para “dejar un legado”.

“Yo hice y basé toda mi campaña sustentada sobre principios y valores reales, auditables, y todo lo que me comprometí en campaña, mañana cuando culmine mi gobierno, si me dejan terminar, se va poder auditar y se va poder decir si hice o no hice”, sostuvo en tono enfático.

En su discurso también puso énfasis en haber luchado contra el crimen organizado, lográndose de esa manera varios enemigos poderosos, según dijo. “A muchos molesta... le expulsamos a 160 miembros del Primer Comando Capital (PCC) en un año. ¿Ustedes creen que eso no nos genera a nosotros adversarios poderosos que quieren distorsionar la realidad, porque estamos cambiando una forma de vivir de la informalidad y una cultura de la informalidad que tenemos que quebrar?”, preguntó.

En materia de obras de infraestructura, enumeró cifras y remarcó que nunca se hizo tanto en un periodo de crisis. “¿Saben que en seis meses no hubo lluvia el primer año de gobierno, y aún así tenemos una ejecución histórica de USD 580 millones en solo un año?”, sostuvo.

Bandera. Entre las cuestiones de orden electoral, en particular la ley de desbloqueo, Marito se jactó de promulgar dicha normativa como respuesta a la reivindicación ciudadana de mejorar la representación en nuestro sistema electoral. “Yo cuando ingresé al Senado encabecé mi propia lista... por eso promulgamos también la ley, para mejorar la calidad de representación”, destacó.