Marito se desmarca de temas candentes

Con respecto al caso de González Daher, desde su entorno manifiestan que Marito sigue manteniendo la misma opinión con respecto a su conducta y destacan que el mismo se pronunció a favor de la pérdida de investidura del legislador el año pasado.

No obstante, señalaron además que Marito no quiere involucrarse en “temas que competen al Congreso”, de la misma forma como se dio en el caso de José María Ibáñez, aunque en ese caso, trascendió que él le pidió su renuncia al ex diputado.

Con respecto a las notas reversales, desde su entorno también señalan que Marito no cree que estas lleguen a modificarse o a anularse, puesto que ya han sido promulgadas por Horacio Cartes.

Marito se concentra en trabajar en los detalles para el miércoles y estuvo recorriendo la semana pasada el lugar donde se hará el traspaso de mando. Ya tiene listo su discurso, el cual se hizo en colaboración entre Juan Ernesto Villamayor, Conrado Hoeckle y otros.

El fin de semana mantuvo una reunión con su equipo de ministros, a quienes les pidió que sigan la línea de la transparencia y la ética. El 16 de agosto continuará nombrando a más ministros.