Marito reveló amenaza de muerte contra Arregui y apunta a Cartes

“Les cuento que el miércoles estuvieron acusándole a Arregui de que le iban a matar. Le amenazaron, una amenaza que no se hizo pública y ahora hago pública. Les voy a mostrar los videos. Se fueron a su casa y le dijeron: Acá van a ganar Horacio Cartes y Santiago Peña y te vamos a fundir a vos Arregui”, reveló Marito durante el acto político de su sector.

En el video se observa que un hombre llega hasta el domicilio de Arregui y se acerca a un vehículo.

Dijo que la amenaza es producto de la investigación abierta en el Ministerio Público sobre Cartes por el supuesto esquema de lavado de dinero de su tabacalera.

“(Le amenazaron a Arregui) por el simple hecho de responder a una solicitud que le hizo la Fiscalía General del Estado, que un lunes a las 5 de la mañana se dio cuenta de que tenía que abrir una carpeta fiscal contra Horacio Cartes”, agregó Abdo Benítez.

Refirió que Arregui cumplió con su trabajo, por lo que ahora recibe la amenaza. “Esa gente (el cartismo) no puede seguir pensando que va a conducir nuestro país, porque si es así se va a acabar nuestro partido, nuestra nación y el país va a estar subordinado a estos flagelos”, añadió.

Abdo recargó su discurso haciendo referencia al escándalo del avión venezolano donde viajaron supuestos terroristas iraníes que están en la mira del Gobierno de Estados Unidos.

“¿Es nuestra culpa que ese sea el negocio principal de esa gente? Que el mundo sabe. ¿Es culpa nuestra que los cigarrillos de Tabesa estuvieran en un avión iraní? ¿Es un invento del presidente que es el mismo avión iraní que se usó para transportar misiles para disparar en Israel y matar a niños en escuelas?”, subrayó.

Sostuvo que es hora de caer sobre los grandes contrabandistas. “A los grandes contrabandistas este Gobierno les está diciendo que siempre actuaron con impunidad“, dijo.

Marito agregó que el cartismo necesita tener el Estado para operar con sus actividades ilícitas. “Necesitan de la Policía para que no les atajen sus productos. Necesita de la Fiscalía que no le impute por su lavado de dinero. Necesitan de la Marina para que no miren lo que pasa por los ríos. Necesitan Aduanas, ¿y que hacen con eso?, destruyen toda la moral de la burocracia pública”, sentenció.

Agregó que los miembros de la Cámara de Diputados son comprados y sobornados. “Les compran a los representantes sobornando y pierden nuestros propios diputados su propia autonomía e independencia; con esa mayoría amenazan a la Fiscalía”, arremetió. Agregó que quieren imputar a su secretario privado Mauricio Espínola por revelar cuánto dinero cobró Peña del banco de Cartes.

“Que nos imputen a todos, igual les vamos a ganar las elecciones, imputados o desde la cárcel”, desafió.

De esta forma, Marito intensifica el proselitismo.



