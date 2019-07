Marito reconoce falta de resultado en seguridad y falencias estatales

“No estamos conformes con todos los resultados, hemos tenido algunos importantes, pero vamos a seguir trabajando para tratar de tener mejores resultados”, reconoció el mandatario tras un acto de entrega de patrulleras a la Policía Nacional.

Abdo Benítez apuntó que la lucha contra el crimen organizado se llevará a cabo en el tiempo que dure su administración. “Estamos en una lucha frontal y vamos a tener muchos episodios de reacción en todo este tiempo. Vamos a tener victorias y situaciones complicadas”, expresó el presidente.

El primero del Ejecutivo hizo referencia a los dos últimos ataques en el norte. En Liberación, San Pedro, un grupo de delincuentes dinamitó el domingo la sede del Banco Visión y se llevó un botín de G. 1.200 millones. A su vez, el lunes, en Amambay, un grupo autodenominado Brigada Indígena contra Matones de Estancia asesinó al capataz de un establecimiento cercano a Pedro Juan Caballero y quemó varias maquinarias agrícolas. El fiscal Federico Delfino confirmó que estuvo vinculado el EPP.

Sobre las falencias en los trabajos de inteligencia, Abdo Benítez dijo que los organismos no dan abasto. “Cuatro intentos de asalto se abortaron y eso no es noticia, obviamente porque es la tarea normal que tiene que hacer Inteligencia, pero los resultados buenos no hacen ruido y cuando hay este tipo de falencia, cuando el crimen organizado diseña, evalúa, explora un lugar donde efectuar ataques, es muy difícil contener siempre, nuestro territorio es grande. En la comisaría de Liberación había cuatro policías, una patrullera, hay limitaciones, no podemos negar. Hay deudas históricas en el fortalecimiento de la capacidad operativa de nuestra fuerza de seguridad”, lamentó.