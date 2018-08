Mercedes Canese aseguró en comunicación con Última Hora que Mario Abdo Benítez cuenta con la posibilidad de no poner en vigencia las notas reversales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), promulgadas por el presidente de la República, Horacio Cartes.

Recordó que en Argentina está pendiente el tratamiento y la aprobación de los documentos por parte del Parlamento. De ser aprobados en el Congreso del vecino país, a Marito le queda la opción de no ceder al canje o, simplemente, como representante del Poder Ejecutivo, no enviar las notas a la Argentina.

"Abdo tiene la posibilidad de escucharle al pueblo, no hacer el canje, y no entran en vigencia las notas”, explicó en comunicación con la emisora 1020 AM este jueves.

La ex viceministra (en época del Gobierno de Fernando Lugo) considera que por esta razón es bastante importante que la ciudadanía no baje los brazos y las manifestaciones y movilizaciones contra este tratado sigan.

Sin embargo, lamentó que el presidente electo estaría a favor de esta negociación considerando que en las últimas sesiones del Congreso en ambas Cámaras, los legisladores de Colorado Añetete votaron a favor de la aprobación.

Horacio Cartes promulgó este jueves las notas reversales sobre el tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Por una parte, se reconoce una deuda de USD 4.084 con el Tesoro argentino, por medio de la modificación del Anexo C, y por otro lado, la cogestión paritaria, con la modificación del Anexo A.

Sobre esta decisión, Mercedes Canese sostuvo que "no se podía esperar otra cosa de su parte (Cartes)" ya que –a su parecer– "priorizó los intereses del país vecino por sobre los de su propia nación".