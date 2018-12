Marito promete más fondos para seguridad y cuidar macroeconomía

El titular del Ejecutivo respondió casi todas las inquietudes de los participantes y aprovechó la ocasión para dar a conocer algunos de los logros del Gobierno en estos primeros meses de gestión (ver la infografía).

En lo que respecta a la inseguridad, aspecto en el que insistieron los productores e industriales, el primer mandatario remarcó que la lucha contra el crimen organizado será firme, de modo a dar tranquilidad al trabajador.

Habló de los años de olvido que sufrieron las instituciones de seguridad y adelantó que pedirá al Congreso Nacional que desde 2020 en adelante se incluya en los presupuestos estatales no menos de USD 30 millones adicionales para inversión operativa en las fuerzas públicas.

“Esto nos va a dar mayor capacidad para hacer respetar a ley, y para la lucha contra el crimen organizado, la mafia y la delincuencia (...) Queremos garantizar que ustedes trabajen en paz”, expresó Marito, a lo que siguió un cerrado aplauso del auditorio.

Solidez. El presidente resaltó la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos años con sostenidos crecimientos y una presión tributaria baja, lo que pone al país como una atracción para el mundo.

Insistió en que esta política debe ser la base del desarrollo, por lo que prometió respetar la institucionalidad y seguir trabajando para alcanzar el grado de inversión. En ese sentido, dijo sentirse optimista por alcanzar ese peldaño en el 2020, luego de la última calificación otorgada por Fitch al Paraguay.

El titular del Ejecutivo también destacó las recaudaciones récord que se registraron en Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), lo que se consiguió mediante un “baño de moral” en ambas instituciones. “Hoy estamos al servicio del pueblo y no de quienes están de turno”, manifestó.

Garantizó a los empresarios no impulsar aumentos de impuestos irresponsables e instó a la clase política a no legislar en base al odio y al resentimiento. No obstante, pidió a los presentes invertir en el país, crear más puestos de trabajo, y principalmente, formalizarse.