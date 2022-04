“Marito prefiere perder con Velázquez que aliarse a HC”

Ovelar señaló que la respuesta se dio en una conversación donde le había expuesto a Mario Abdo que Velázquez difícilmente le gane al candidato de Honor Colorado Santiago Peña en las internas coloradas, por lo que le había propuesto para volver a unirse bajo la figura de Concordia Colorada, como fue en las municipales.

“Yo le dije, a mitad de su mandato, que no veía a otro Marito del 2018 dentro del movimiento, y eso me preocupaba enormemente. Arnoldo podía ser una alternativa, Brunetti era muy nuevo. Tenés que pelear con buenos candidatos para poder competir contra Honor Colorado, más aún sabiendo que Santi era posible que vuelva a ser candidato. Y cuando surge lo de Hugo Velázquez, ya en la campaña de las municipales, allá por setiembre, octubre, le dije que no lo veía en condiciones de poder competir”, relató Ovelar.

Dijo que con José Alberto Alderete plantearon volver a unir a los dos movimientos más fuertes del Partido Colorado para una candidatura única para la chapa presidencial, pero que la idea no dio frutos.

“En principio (Velázquez) no era su candidato ideal (de Marito), pero una vez que se definió, está jugado con él... Cuando yo le dije que Velázquez no tiene ninguna chance de ganarle a Santi, hagamos la concordia, y allí me dijo él ‘prefiero perder con Velázquez’”, relató.

Cambio. Ovelar sostuvo que luego de estas decisiones del movimiento Colorado Añetete, decidió pasarse a Honor Colorado.

“Fue así que decidí salir de Añetete, todo quedó bien, el presidente entendió mi postura, nos dimos un fuerte abrazo y me retiré... Honor Colorado es un movimiento muy fuerte. Siempre dije que Horacio Cartes era un oportunista, al dejar la presidencia se quedó en el partido y tiene un rol muy importante, me sorprendió... Con la gran fortuna que tiene Cartes, lo más cómodo para él es retirarse de la política y tener una vida más tranquila, pero él decidió seguir trabajando políticamente”, expresó.

Dijo que Santiago Peña maduró enormemente y le vinieron bien estos cinco años para afianzarse como un candidato fuerte dentro y fuera del Partido Colorado.

También habló de la oposición, y señaló que Efraín Alegre sigue siendo un candidato potable y fuerte.

“Soy de mirar todas las encuestas y Efraín Alegre sigue encabezando, es el hombre más fuerte del PLRA. Por más que mi amigo Llano quiera sacarlo de la chapa, Alegre seguirá liderando, ahora el tema del vice sí es para discutir”, indicó.

Manifestó que no tiene resentimientos contra Mario Abdo por el cambio de cargo de su esposa Magnolia en la Itaipú Binacional, ya que sabía que podía ocurrir tras su salida, y señaló que el mandatario obró dentro de sus facultades.