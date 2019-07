Marito posterga viaje a Turquía ante la fuerte crispación política

Desde el entorno del mandatario señalaron ayer que el hecho de que el Senado haya emplazado por 72 horas al Poder Ejecutivo a enviar los antecedentes del tema y convocado para mañana a las autoridades gubernamentales que tienen directa relación con la firma del acuerdo para que den explicaciones, hizo postergar la visita oficial de Abdo, quien tenía previsto partir con una frondosa delegación rumbo a Turquía ayer, en horas de la noche.

Oficialmente se informó que el vuelo será emprendido mañana en horario a confirmar una vez que la sesión de la Cámara Alta haya culminado.

Aseguraron que la postergación del viaje fue por “una cuestión de agenda”.

No obstante, fuentes cercanas al mandatario expresaron que Abdo Benítez prefirió quedarse en el país a ver si no se calman las aguas atendiendo al escándalo que generó el acuerdo secreto, que hizo reaccionar a la oposición que ya lanzó la amenaza de un juicio político al gobernante si no se rompe el acuerdo con el Brasil.

Los senadores de las bancadas opositoras y el cartismo no ahorraron calificativos por la forma de accionar del jefe de Estado, con relación al acuerdo firmado sobre la compra de potencia de la Itaipú ya en mayo pasado.

El debate se dio en sesión extraordinaria el pasado viernes, donde los senadores condenaron porque este polémico acuerdo se llevó con mucho secretismo por parte del Gobierno por lo que emplazaron y convocaron a las autoridades gubernamentales a que den explicaciones.

Cuestionaron al presidente porque en su informe oficial el 1 de julio ante el Congreso Nacional, en ningún momento habló sobre el acuerdo rubricado el 24 de mayo con el Brasil.

El acuerdo tuvo estado público el miércoles con la renuncia de Pedro Ferreira a la titularidad de la ANDE, luego de negarse a rubricar el cuestionado documento.

DEFENSA DE MARITO. El presidente defendió el acuerdo secreto y dijo que Paraguay no puede seguir siendo “un país pillo” y que hay que mostrar seriedad de cara a las negociaciones de cara al 2023.

“No me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como peajero”, dijo.