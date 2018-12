Marito pide que lo dejen gobernar y reafirma lucha contra el lavado

Durante el encuentro que mantuvo con industriales, ganaderos y productores en el marco de un conversatorio en el BCP, el mandatario reafirmó la confianza a la gestión de sus ministros y pidió a sus antecesores que lo dejen trabajar con el pueblo. Este mensaje apunta a Horacio Cartes con que tiene una fuerte confrontación política.

“No estoy compitiendo con los gobiernos anteriores. Les pido a los líderes que estuvieron anteriormente, que tuvieron posibilidad de gobernar Paraguay, déjenme trabajar con nuestro pueblo. Es lo único que les pido”, remarcó el mandatario.

Abdo Benítez dijo que está satisfecho y que en casi 4 meses ya tuvo sus primeros logros. “Las mentiras se van a derrumbar de a poco. Las calumnias y frustraciones no van a detener el desarrollo del país”, apuntó el jefe de Estado subrayando que no se quiere comparar con nadie.

El jefe de Estado sentenció que hay políticos buenos y malos, al igual que dirigentes gremiales y empresarios.

“Hay quienes de manera egoísta y con una visión miope de querer construir popularidad destruyendo la nación, gritan mensajes sin ningún sustento ni argumento”, sentenció. Afirmó que las mentiras se irán derrumbando poco a poco, en respuesta a las críticas que recibe su administración en varios aspectos.

Dirigiéndose al auditorio y buscando el apoyo, exhortó a no tener miedo de levantar la voz y de enfrentar a los políticos que de manera irresponsable proponen la lucha, la violencia y la intolerancia como camino. Reiteró que cuando termine su gobierno será senador vitalicio y que no está en competencia política. Cabe recordar que Cartes buscó por muchos medios su reelección presidencial, lo que culminó en la quema del Congreso el 31 de marzo pasado.

lavado. Abdo Benítez significó que su administración está emprendiendo una fuerte lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Justamente, está impulsando una fuerte investigación en el caso de Darío Messer, considerado un “hermano del alma” por Cartes. “Estamos luchando como nunca antes contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Paraguay”, apuntó.

Remarcó que en Paraguay tienen que funcionar las instituciones y en esa línea, seguirán en la lucha contra el crimen organizado.

Anunció que para el Presupuesto 2020 solicitará al Congreso una previsibilidad no menor a USD 30 millones por año para mejorar la capacidad operativa para mejorar la acción en materia de seguridad. Esto atendiendo el reclamo del sector productivo y ganadero ante casos de inseguridad y el ataque del grupo armado en el Norte.

El presidente señaló que su Gobierno no permitirá la corrupción. “No me va a temblar la mano para sacar a cualquier colaborador mío por más cercano que sea, si toca lo que no es suyo. Es un compromiso”, significó. Dijo que los jueces saben que tienen un presidente que no le va a llamar a presionar para maniobrar en algunos casos que estén en la justicia. “Que sean valientes que luchen contra la corrupción y que se acabe la impunidad en Paraguay”, sentenció ante el aplauso de los ganaderos y los industriales.

