“Marito mintió al decir que no se iba a meter en la Justicia”

El senador colorado cartista Sergio Godoy calificó hasta de ilegal a la supuesta injerencia que tuvo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la designación de María Carolina Llanes como nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de tildar de mentiroso al mandatario por haber señalado que no iba a meterse en los demás poderes del Estado.

“Eso solamente algunos le creyeron, incluso después dijo que no se iba a meter en el Senado para el juramento de Cartes y Nicanor y ahora se está metiendo para el nombramiento de una ministra de la Corte, eso es un chiste... Él le reunió a su bancada y le dijo que ella es la elegida... Dijo que no se iba a meter en la Justicia y ahora le premia a la interventora de CDE. Está mal, se hizo contra la ley y no corresponde”, manifestó.

Para Godoy, la elección de Llanes es un pago de favor por haber sido la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este y logrado la destitución de Sandra McLeod, esposa del senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.