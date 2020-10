Marito llevará a Cramer a Itaipú y confirma que Petta sigue en el MEC

Confirmó que la ministra de Industria, Liz Cramer, formará parte del equipo de negociadores del Anexo C en Itaipú, y brindó su respaldo al ministro de Educación, Eduardo Petta. “Vamos a ver la semana que viene eso (reemplazo de López). Hay un gran equipo. Hay muchos recursos humanos que tiene Hacienda. Está en el proceso de confirmación, aunque el ministro de Hacienda igualmente dijo que él renunciaría, no me lo dijo a mí, lo dijo por los medios de comunicación. Me enteré a través de ustedes eso. De todas maneras, hay un gran equipo de la casa y queremos apostar a alguien de la casa para darle continuidad a nuestras políticas económicas. Esto vamos a analizar en la semana”, señaló a Telefuturo, tras participar del almuerzo en una iniciativa de ollas populares de la Oficina de la Primera Dama, en la Subsistencia del Ejército Nacional.

Benigno López, quien fue propuesto para una Vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció días atrás que incluso si finalmente no queda para el cargo en el organismo internacional renunciará a Hacienda. En su reemplazo se manejan varios nombres, entre los que se mencionan a Óscar Llamosas y Carmen Marín.

Abdo admitió que con la salida de su hermano pierde el brazo derecho en el Gabinete, pero se mostró conforme porque un paraguayo es tenido en cuenta por el BID. “Creo que Paraguay merece este espacio; hemos venido construyendo políticas económicas importantes durante mucho tiempo y mucha institucionalidad en términos del fortalecimiento de nuestras políticas económicas. Paraguay merece este reconocimiento (...). A mí me sacan un brazo, esa es la verdad, pero creo que se merece nuestro país y vamos a tener una buena representación ahí”, expresó.

Sobre la ministra de Industria, Liz Cramer, dijo que irá a ocupar un cargo en Itaipú para liderar la renegociación del Tratado del Anexo C porque la misma tiene mucha experiencia en negociaciones y es una persona muy respetada.

Petta sigue. Confirmó la continuidad del polémico ministro de Educación, Eduardo Petta. “Está trabajando bien el amigo Eduardo; sé que tiene muchas críticas, pero tengo mucha confianza en su honestidad y el proceso que lleva adelante. Le falta comunicar mejor y tener un poco mejor carácter. Pero vamos a trabajar en eso”, concluyó.