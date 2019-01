Marito llama a sectores políticos a trabajar y olvidar el pasado

Como en repetidas ocasiones, Mario Abdo Benítez insistió en que no tiene intenciones de reelección y que luego de culminar su gobierno será senador vitalicio, como argumento de que ya no existen motivos para generar divisiones dentro del Partido Colorado como con otros sectores.

Por este motivo, hizo un llamado para "trabajar unidos", informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

“Creo que hay muchos dirigentes de mi partido que entienden que necesitamos estabilidad para poder trabajar y para poder honrar los compromisos que hicimos con el pueblo. Nosotros tenemos un compromiso con la gente que depositó toda su confianza a través de su voto en nosotros”, expresó.

Abdo Benítez participó de un acto realizado en el Parque Sanitario del Hospital Regional de Concepción, de entrega de medicamentos donados por la Itaipú Binacional a las 12 Unidades de Salud Familiar inauguradas en el Departamento.

Destacó que estuvieron presentes dirigentes de otros partidos, como el gobernador de Concepción, Édgar López, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y mencionó que es hora de “cicatrizar las heridas del pasado”.

Igualmente, celebró las movilizaciones realizadas en Concepción, donde la ciudadanía cumplió más de 90 días reclamando la renuncia del intendente municipal, Alejandro Tati Urbieta. Sin embargo, pese a la tenacidad de los manifestantes, el político liberal continúa en el cargo.

“Yo estoy a favor de toda movilización, de todo reclamo ciudadano, de hecho, yo en la plaza me movilicé en contra de la enmienda. Yo soy fanático de que la ciudadanía se movilice, que no sea apática”, señaló.

No obstante, indicó que no puede influir en la Justicia, respetando la independencia de los poderes del Estado. “Lastimosamente, yo no soy la Justicia”, mencionó.