Marito bajo la mirada empresarial

También recomendó tomar medidas para encarar el enfriamiento de la economía.Respaldó su postura en que, a su criterio, este Gobierno se ocupó en este tiempo en ver planes para generar empleos y combatir la pobreza.

“Por supuesto que al ocuparse de generar empleos estamos hablando también de ocuparse de la industria, porque sabemos que el sector industrial tiene mucha necesidad de mano de obra”, enfatizó.Destacó también el hecho de que hay coincidencia de que se cuidarán las industrias que ya están en Paraguay y no preocuparse tanto por las inversiones futuras que hubo en el último gobierno.

Sobre lo que no hizo o dejó de hacer Marito en sus primeros meses de gestión, Volpe señaló que cree que el tema del combate al contrabando si bien hubo acciones, siempre faltan más. “Hay mucho que apretar en el contrabando tanto el que ingresa por la frontera como el que pasa por las aduanas. Pasa que la informalidad en nuestro país es muy elevada y por lo tanto hay que ir reduciéndola”.

Sector carne se muestra satisfecho

La agroindustria está muy contenta con el Gobierno, según Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), ya que existen técnicos al frente de instituciones que les competen, como el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).“De igual manera, el Ejecutivo ratificó al doctor Hugo Idoyaga como dirigente mundial de la OIE, que es algo histórico; además de otros nombramientos que generaron cambios favorables en una institución que ya era buena”, destacó.

En materia de política económica, el actual ministro de Hacienda, Benigno López, también fue bien ponderado, ya que continúa con la misma línea con que se venía desde hace años; lo mismo que José Cantero al frente del Banco Central del Paraguay.

Si bien la lucha frontal contra el contrabando fue destacada, dijo que faltaría un poco luchar también contra el EPP, pero que en 100 días no se podrán conseguir muchos resultados al respecto.“La Justicia ha superado también las expectativas: no pensábamos que tantos criminales conocidos iban a estar ya tras las rejas. Pero como temas pendientes gubernamentales debemos ubicar a la salud, educación y seguridad, áreas que aún tienen que ser reformadas”, sostuvo.

Fecoprod destaca la apertura

Eugenio Schöller, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y de la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (Concopar), dijo que en 100 días de gobierno no se puede pedir muchas cosas y que es un tiempo muy reducido como para hacer un análisis. No obstante, destacó la apertura por parte del Gobierno para con los distintos sectores. “Podemos decir que hay una apertura por parte del Gobierno, por parte de varios ministerios y de la justicia, también del presidente de la República.

Nos sentimos conformes, estamos todos juntos, pero estamos preocupados por muchas cosas en el Paraguay. Entiendo que hay buenas intenciones y sé que no es fácil”, expresó Schöller. Al ser consultado sobre las medidas necesarias para el sector que no tomó el presidente en este tiempo, dijo que es necesaria la instalación de una mesa “seria” con los mejores profesionales, además del sector productivo. “(...) que se vea cómo aportar algo más, pero que se sepa para qué, que no sea destinado a los grandes terratenientes o a un grupito de personas, que si se va a aportar que sea claro dónde se va a ir, dónde se va a aportar”, manifestó.

“El mensaje del presidente debe ser bien concreto: paz en el país y en el campo, seguridad jurídica. Se tiene que cumplir la ley y así vamos a seguir adelante (...)”, finalizó.

“Gastar bien el dinero público”

Carlos Jorge Biedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), señaló que estos primeros 100 días, el Gobierno recién está acomodándose y ubicándose en la situación.

No obstante, cree que ya es momento de dar más énfasis al aspecto económico, puesto que la situación que atraviesan los países vecinos afectan directamente a nuestra nación.“Creo que se debería dar más énfasis a todo lo económico, especialmente y considerando la situación de la economía regional (principalmente la de Argentina), que nos perjudica seriamente, y la nuestra que se está enfriando”, detalló.

A su parecer, el presidente Mario Abdo Benítez tiene muy buenas intenciones, pero nada sustituye a los resultados, especialmente económicos y con afectación a la ciudadanía. Por ende, apuntó que el Gobierno debe dar prioridad a las obras públicas y controlar la informalidad y el extraordinario contrabando que viene, fundamentalmente, desde la Argentina y con gravísimos perjuicios a las marcas y empresas paraguayas legales.

“Sin duda, el Poder Ejecutivo debe dar prioridad a los temas sociales y de seguridad ciudadana, recaudar bien y gastar bien el dinero público. Si la economía está bien, todo es más visible y controlable”, destacó el ejecutivo.

“Cuidar la educación y seguridad”

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Neri Giménez, sostuvo que como gremio observan bastante bien la apertura que tuvo el Gobierno de Mario Abdo Benítez con el empresariado en general en estos primeros cien días.

En su análisis, indicó que en este tiempo se formó una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Hacienda. “Considero que son pasos muy importantes, porque podemos trabajar en conjunto.

Somos partidarios que en un país las distintas organizaciones tienen que conformar y participar en un proyecto para el logro de un objetivo. Hay que trabajar con criterios altruistas y que si esto se hace entre los empresarios y las entidades, indudablemente se pueden lograr objetivos muy positivos”, subrayó.En cuanto a lo que dejó de hacer en este arranque de gestión, indicó que debería cuidar más el tema de la educación, además de la seguridad que es otro elemento pendiente de mejoras, además del tema de la formalización.

Giménez sostuvo que sigue siendo una preocupación el tema del contrabando, como también la cultura de lo torcido y la gran informalidad a nivel país, que merecen unas acciones concretas.Consideró que son varias las acciones, especialmente en el plano económico, que se deben encarar.

“Corruptos conocidos, detenidos”

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, también brindó sus referencias con respecto a los 100 primeros días de Gobierno de Mario Abdo Benítez.Mencionó que existe realmente una apertura dentro del diálogo entre el sector rural y el Poder Ejecutivo, y que la misma es “excelente”, porque se dialoga incluso sobre la reforma tributaria y la seguridad, a criterio del dirigente.

De acuerdo con el referente de La Rural, lo más importante es la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, mencionó que hoy en día se observa desde varios sectores, y hasta con asombro, que existen políticos y altos funcionarios imputados y en prisión, haciendo alusión a los últimos acontecimientos que llevaron a referentes públicos a enfrentarse a la justicia.

“Debemos destacar que los acontecimientos son también reflejo del excelente trabajo que está realizando la Fiscalía General del Estado”, sintetizó el líder del gremio pecuario.Igualmente, destacó que con el actual Gobierno se conversó de todos los temas que involucran a los productores rurales. “Quizás falte más diálogo sobre el Norte y la inseguridad en el campo, como ser las invasiones violentas, violando la propia Constitución Nacional por parte de los invadores”, resumió el presidente de la ARP.

A la Capasu le interesa formalizar

Para el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Christian Cieplik, el presidente Mario Abdo Benítez estableció una línea clara a las instituciones para que trabajen coordinadamente en la formalización de la economía, en la lucha contra la evasión y el contrabando y en el aspecto laboral.“Hubo varias alianzas interinstitucionales y nos permiten creer que vamos a tener resultados en el mediano plazo”, sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó que junto con las autoridades nacionales se debe buscar la forma de que la gente tenga otras oportunidades u opciones de vida frente al escenario que históricamente les retiene dentro de la informalidad.“Hay que bajar ese 64% de puestos informales laborales que existen como estadística, buscar darle una opción a la gente para salir del panorama irregular; ya que, si no, estaríamos retroalimentando sostenida y mayoritariamente a la misma informalidad, sin opciones de comprar formalmente sus necesidades”, evidenció.

En torno a las medidas que se deben adoptar en el primer año de gobierno, apuntó que la seguridad jurídica parece que solo se limita a la cuestión de tenencia territorial, y que, sin embargo, también se la necesita en cuanto a la provisión de los productos básicos en el país.

“Reformular rol de cartera agrícola”

Para el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, es difícil evaluar desde el ámbito productivo 100 días de un gobierno, porque los tiempos del agro son más extensos. “Además, las autoridades están llegando recién, y con presupuesto heredado, no generado por esta administración; hay incongruencia en nuestro sistema de traspaso: La transición es larga con 4 meses de espera”, sostuvo.

No obstante, consideró que es importante que se empiecen a dar señales de hacia dónde se piensa encaminar el país.Sobre las medidas necesarias que aún no se tomaron, dijo que se necesita más tiempo; además de reformular el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con una visión no más asistencialista, que ya tiene más de 30 años.“Es hora de cambiar; al observar el rubro 800 del MAG, desde 2003 –ya son 15 años– se gastaron USD 1.200 millones, es decir casi USD 80 millones y no se refleja eso en el campo”, destacó.

En torno a las prioridades a adoptar en el primer año de Gobierno, refirió que cuando una administración llega, se centra en ordenar la casa por dentro, cosa no apreciada por los ciudadanos, quienes esperan resultados; “en un año se puede llegar a mostrar una gestión diferente a lo que es hasta ahora”, finalizó.