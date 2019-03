Marito justifica viajes al exterior y pide tolerancia a la gente ante crispación

“Está bien. Acepto todas las críticas, pero son viajes lastimosamente necesarios. No crean que me gusta viajar. Me gusta estar más acá (en el país)”, aseveró, tras participar en una actividad en la FOPE.

Abdo Benítez señaló que “son reuniones bilaterales necesarias con socios comerciales muy importantes para Paraguay”. Agregó que el presidente de la República tiene como atribución casi exclusiva en la Constitución el relacionamiento y la política exterior.

“Es casi indelegable por parte del presidente de la República. Uno de los desafíos que tenemos como país relativamente pequeño es tener visibilidad y presentar nuestro país ante el mundo. Solamente el presidente de la República puede hacer para que genere el impacto que debe generar”, indicó.

Insistió en que acepta las críticas por los viajes, pero que le pide al pueblo paraguayo que tolere, porque es para el bienestar de la ciudadanía y para fortalecer la visibilidad y la presencia del Paraguay como aliado estratégico.

CON BRASIL. El presidente de la República viaja hoy a las 7.30 rumbo a Brasilia para mantener una reunión bilateral con su par Jair Bolsonaro. La agenda tendrá temas centrales de interés para ambos países. Uno de ellos es todo lo referente a la Itaipú Binacional. Las autoridades de ambos gobiernos deben preparar los equipos que iniciarán las conversaciones para la renegociación del Anexo C de la hidroeléctrica.

Además conversarán sobre la construcción de los dos puentes. Uno sobre el río Paraná y el otro sobre el río Paraguay. El presidente de la República mencionó que conversarán sobre la conectividad tecnológica y el sistema fronterizo, principalmente en la zona de Ciudad del Este.

Otro punto de interés para ambos gobiernos es avanzar en los temas que competen al Mercado Común del Sur (Mercosur), que están estancados y que son complejos para lograr un acuerdo comercial entre ambos bloques.

Un tema que formará parte de la agenda es seguir con las acciones en el marco del combate contra el crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico.