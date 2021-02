Marito está orgulloso de Mazzoleni, pero no llegan vacunas contra Covid

Ayer, el mandatario tuvo una jornada de gobierno en Alto Paraná donde inauguró unidades de salud familiar, un pabellón materno-infantil y entregó títulos de propiedad a campesinos.

Durante su discurso, Abdo dijo que se siente orgulloso del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien todos los días es criticado. Sin embargo, no hay autocrítica ya que los países de la región empezaron a vacunar contra Covid y Paraguay sigue sin tener fecha de llegada del primer lote.

“Estamos muy orgullosos del ministro de Salud, que todo el día se le critica pero que salvó muchas vidas”, remarcó el presidente.

Al mismo tiempo, le pidió a sus colaboradores que recojan las piedras que reciben y que la usen para mejorar el país.

“Las piedras que se nos tiran (las críticas a la gestión del Gobierno), que agarremos y utilicemos para poner como cimiento de un Paraguay reconciliado y unido”, dijo.

El discurso del gobernante es ante la lluvia de críticas y denuncias que salpican a su entorno, sumada a la ansiedad de la ciudadanía que aguarda la llegada de la vacuna que hasta ahora solo genera incertidumbre.

historia. El presidente dijo que la historia juzgará su gestión de gobierno y hoy le toca seguir trabajando. Aseguró que no espera reconocimiento, que no le desaniman las críticas y los desafíos que le toca enfrentar como gobernante.

Refirió que carga con el peso de la expectativa ciudadana, del reclamo ciudadano, de enfrentar brechas históricas en cada una de las comunidades. “No nos tiene que desalentar, no me desalientan, no me desaniman los desafíos porque en un trajinar político uno conoce y sabe lo que le espera. En este tiempo que nos toca a nosotros poder decidir sobre el futuro de nuestra gente tenemos que buscar una sola cosa como recompensa, la tranquilidad de nuestra conciencia”, sentenció.

El jefe de Estado sostuvo que la historia no se escribe hoy, sino que se hará mañana en base a los resultados.

“La historia va a ser la jueza suprema de tu contribución a tu comunidad como intendente, la contribución que puede hacer mi querido amigo el gobernador para su departamento, los diputados, los ministros y lo que ha hecho como presidente en el tiempo que le tocó gobernar esta hermosa República”, dijo.

errores. Abdo reconoció que errar es humano asegurando que da todo de sí. “De hecho lo cometemos todos los días, pero así también estamos seguros que estamos dando toda nuestra entrega, nuestro compromiso, para cumplir con los ciudadanos que un domingo, hace unos años salieron de sus casas a depositar su confianza a través de sus votos y depositar su futuro, sus sueños, para que nosotros le representemos”, apuntó.

Agregó que en cada salida al interior del país, en cada visita que realiza cumple uno de los compromisos que hizo en campaña. “Uno de los compromisos que hicimos en campaña es salir a recorrer. Todo los días recorro el país, no me quedo en Asunción bajo el aire acondicionado”, sostuvo.