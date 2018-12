Marito espera decisión del Senado para definir Corte

El presidente Mario Abdo Benítez apuntó que si no hay un acuerdo sobre la designación del futuro ministro de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Sindulfo Blanco, existe la herramienta del veto presidencial.

Opinó sobre la conformación que realizó el Consejo de la Magistratura, que integró la terna con Emilio Camacho, Alberto Martínez Simón y Rubén Darío Romero Toledo.

Señaló que son personas que pasaron por el proceso de puntuación. “Sabíamos que estas personas estaban bien puntuadas dentro del sistema de puntaje que maneja el Consejo”, significó. Ante las críticas sobre el tema, dijo que en algún momento hay que revisar la forma en que se puntúa. “Debe ser un debate sano en su momento. Vamos a ver qué dice el Senado”, remarcó. No quiso opinar sobre el proceso.

“No quiero opinar sobre trabajo puntual del Consejo”. “No quiero lesionar la honorabilidad de nadie. Simplemente digo ojalá que sigamos avanzando (...) Siempre hay mecanismos, si no estamos de acuerdo con alguna designación, tengo la herramienta del veto. Entonces vamos a ver qué hace el Senado y nosotros vamos a pronunciarnos en su momento”, aseveró. Reiteró que espera que se pueda seguir avanzando para garantizar a la población paraguaya con integrantes al frente del Poder Judicial que puedan tener un trabajo independiente. No quiso hablar sobre ninguno de los ternados en particular, porque generará una fuerte polémica.