Marito es el presidente más débily mediocre, coinciden analistas

A más de dos años de asumir el cargo, el presidente Mario Abdo Benítez mostró que es el presidente electo mas débil de la transición, según coinciden los analistas políticos Marcello Lachi y Hugo Estigarribia. Estos autores también concuerdan que el ex mandatario Horacio Cartes es quien comanda el Gobierno.

La realidad es que Cartes tiene maniatado a Abdo, con amplia influencia en la estructura del Estado. Por ejemplo, el ex titular del Ejecutivo controla gran parte de la ANR; tiene a su elegida en la Fiscalía General del Estado (Sandra Quiñónez); en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es titular Fernando Silva Facetti, del llanismo, sector afín al cartismo e incluso logró imponer en este órgano al cuestionado Hernán Rivas. Cartes también tiene su cuota de poder en el Consejo de la Magistratura, y conserva a sus leales en la Corte Suprema de Justicia.

Por si esto fuera poco, el ex mandatario prácticamente controla a su antojo la Cámara de Diputados, donde se opone o aprueba proyectos a su antojo, Cámara donde, por cierto, se inicia un juicio político, una amenaza constante para Marito.

“Si hablamos de pura debilidad el más débil era (Luis Ángel) González Macchi (...). El problema de Marito es la mediocridad. Abdo ha demostrado ser mucho más mediocre que González Macchi. Es más grave la situación de Abdo, porque González Macchi puede decir en su defensa que él no quería ser presidente, que las condiciones lo llevaron ahí, pero Abdo quiso serlo, Abdo luchó para ser presidente”, apuntó Marcello Lachi.

Sin ideas. El politólogo añade que Abdo no tiene una idea de país, y piensa que asumir la responsabilidad del Estado es administrar. “Además, en Paraguay no funciona nada, entonces qué va a administrar, le toca construir el Estado y hacerlo funcionar. Abdo llegó al Gobierno para administrar, pero es incompetente para administrar y en el mundo moderno solo administrar no funciona”, dice Lachi.

Afirmó que tampoco hay coherencia en el Gabinete. “No hay visión conjunta, ni objetivos, a cada uno les dio el cargo y les dijo ‘toma, hacé lo mejor que puedas’”, lamenta.

Sobre Cartes, señaló que el ex mandatario hizo un cálculo que le puede costar caro, porque podía apoyar la destitución de Abdo por el acta secreta de Itaipú, pero decidió que era mejor tenerlo a Marito sometido. Sin embargo, sostener a un presidente incompetente puede traer consecuencias. “Para mí, Cartes tiene un proyecto muy claro, que es construir un proyecto que dure un par de décadas, y para eso necesita tener un control del Partido”, subrayó.

Por su parte, el analista político y ex senador colorado, Hugo Estigarribia, afirmó que Marito es el presidente más débil de entre los que fueron electos para ser mandatario, porque ni González Macchi ni Federico Franco fueron electos para ser titulares del Ejecutivo. “También es el presidente más débil porque él mismo debilitó su Gobierno por falta de autoridad, de carácter y sobre todo por falta de decisión para eliminar a los sospechados de corrupción de su Gobierno”, fustigó Estigarribia.

Opinó que Cartes es el presidente de facto porque tiene el número mágico en la Cámara de Diputados, que le permite abrir o cerrar el mecanismo del juicio político. “En el juego político Marito llegó al poder pero no calculó que tenía que tener mayor cantidad de diputados y de senadores. El juego político hoy no es solamente llegar a la presidencia”, señaló.