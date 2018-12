Marito entregó víveres y recordó que ganó pese a jugada cartista

En la mañana de ayer se trasladó hasta un campamento de damnificados en Zeballos Cué y allí pronunció un discurso, en donde recordó que durante las internas coloradas donde ganó a Santiago Peña (el elegido de Cartes), sus adversarios operaron durante el día de las elecciones y compraron a todos sus integrantes de mesa de la seccional 45 de la Capital.

Pese a ello, recalcó que el Movimiento Colorado Añetete se impuso con votos de los pobladores de la zona vulnerable conocida como el barrio Republicano.

“Quiero decirles como presidente de la República, le digo acá a Joaquín (Roa) y a todos los que están hoy conmigo que esta es la gente que tiene esperanza en nosotros. Ellos me hicieron ganar en las últimas elecciones”, expresó el mandatario durante el encuentro con los damnificados en el predio del RC4 en Zeballos Cué.

Siguiendo con su descargo, el mandatario recordó que “en la seccional 45 de Capital, que es una zona baja, en el día de las elecciones nuestro adversario compró a todos nuestros integrantes de mesa”.

Recordó que “ni un dirigente tuve. Solamente llevé integrantes de mesa. Allí está la gente ribereña. La gente que nuestros adversarios creían que con un poco de dinero le iban a comprar. Entonces me compraron integrantes de mesa y ni un puntero teníamos”, pese a lo cual ganó.

revés electoral. Destacó que en la seccional hay mucha gente humilde y que lleva el estigma de que vende su voto. “Gané las elecciones en toditas las mesas. demostrando que esta gente no tiene precio. Tiene dignidad en Paraguay”, aseveró en la improvisada mesa que se montó en medio del campamento en el predio militar, donde entregaron los víveres proveídos por la Secretaría de Emergencia Nacional y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

Significó que aquellas personas que le conocen saben que no entró a la política para mentir y engañar a la gente.

“Quienes me conocen saben que no vengo a mentir en la política. No sé si vamos a poder solucionar todos los problemas en cinco años, pero haré todo el esfuerzo. Yo no vengo a buscar votos. Vengo a agradecerles a ustedes. Voy a llegar en Navidad y Año Nuevo para asistirles a ustedes”, remarcó el presidente.

Justamente el pasado 17 de diciembre se cumplió un año de la victoria electoral en la interna colorada, en la cual Marito se impuso al cartismo. A partir de ese momento hubo un giro que posicionó a la disidencia, que tuvo una fuerte confrontación durante los últimos años del mandato de Cartes. El presidente había señalado que hace un año que se liberó el pueblo y que no ganó él, sino la ciudadanía, que venció al miedo, en alusión al cartismo.