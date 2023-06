Marito dijo sí a integración, pero basada en democracia

La fecha de la Cumbre coincidió localmente con el acto de proclamación de las autoridades electas en las recientes elecciones generales del 30 de abril último. De este modo, la cumbre de presidentes en Brasil le salvó de asistir a la ceremonia convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la que se proclamó la victoria de Santiago Peña y Pedro Alliana, como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2023-2028, así como de los senadores.

Un acto, en el que el mentor de Peña, Horacio Cartes (HC), presidente actual del Partido Colorado, fue la figura. Durante la campaña electoral para las elecciones internas, el movimiento de Mario Abdo Benítez, Fuerza Republicana, compitió con Honor Colorado, de HC, postulando como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti, que resultaron derrotados por Peña-Alliana.

Luego, en el proceso por las elecciones generales, en más de una ocasión Abdo Benítez mostró no estar cómodo con el presidenciable de su partido, incluyendo en actos públicos.

EN BRASILIA. Con respecto a su presencia ayer en Brasilia, Mario Abdo Benítez manifestó la necesidad de buscar soluciones comunes concretas a desafíos tales como la infraestructura física y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

De igual manera, destacó la importancia de no caer en “sesgos ideológicos” y que estos no deberían condicionar el relacionamiento por la coincidencia absoluta de pensamiento de sus presidentes, “ya que la historia reciente nos muestra que los círculos de amigos políticos son transitorios y no logran una mirada de largo plazo”.

Aclaró que su participación estaba marcada por el deber presidencial que culmina el 15 de agosto, teniendo en cuenta que el próximo gobierno imprimirá su impronta al relacionamiento con los demás Estados.

Después de un intenso y franco debate, la reunión culminó con la adopción del Consenso de Brasilia, que establece un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para evaluar las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur. Esta será sometida a consideración de los jefes de Estado.

Acompañaron al presidente de la República el canciller nacional, Julio César Arriola; el asesor jurídico de la Presidencia de la República, ministro Carlos César Trapani, y el embajador del Paraguay ante el Gobierno del Brasil, embajador Juan Ángel Delgadillo; la embajadora Helena Felip; la ministra Nimia Da Silva y otros funcionarios de la Embajada en Brasilia.