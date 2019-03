Marito dice que está abierto a conversar y pide establecer metas

Sostuvo que una de las primeras acciones fue abrir una mesa de diálogo con todos los sectores campesinos y los diferentes gremios productivos. “Tenemos deudas históricas con los sectores más vulnerables”, apuntó.

Consideró que la mayoría de esas organizaciones campesinas no se sumaron a esta manifestación.

Abdo Benítez respondió a los reclamos campesinos y afirmó que en cuatro años de gestión no solucionará los problemas históricos.

“Quiero ser un presidente serio y cumplir mi palabra. Quiero llegar con ellos a un acuerdo. Año uno vamos a hacer tal cosa. Necesitamos gestión en el IBR (ahora Indert) para la titulación de asentamiento. Vamos a ver los problemas que tiene y llegar a acuerdos mutuos”, significó. Consideró que espera que pueda ser juzgado con base en esos compromisos.

Los pedidos principales fueron subsidios por deudas agrícolas, tierras para producir, restitución de tierras ancestrales para la comunidad Takuara’i y la destitución de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen.

El presidente respondió que no quiere hablar de nada específico. “Yo no quiero hablar de nada específico. Lo que nosotros estamos construyendo es una mesa de diálogo. Consensuar, nosotros vamos a decir que esto se puede y esto no se puede”, aseveró.

Consideró que hay cosas que dependen de la gestión con el Indert. Se jactó de que ya entregaron 500 títulos y que seguirán poniendo esfuerzos en solucionar los problemas de los asentamientos y tener presencia del Estado.

Destacó la intención de hacer recuperación de suelos y mecanización, así como construir proyectos de desarrollo sostenible y sustentable.

“El pueblo sabe que no vamos a poder solucionar en un año, ni en tres años todos los problemas históricos que tienen los sectores vulnerables, tenemos que ser serios. Ellos quieren hablar de manera seria y estamos dispuestos a trabajar y recorrer con ellos y hacer compromisos que se puedan cumplir”, significó. Manifestó que no tiene sentido mentir y que luego de un tiempo haya reclamos de que no se cumplió el compromiso.