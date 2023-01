Marito destacó ayuda de Colombia y El Salvador en caso del fiscal Pecci

“Aprovecho para agradecer a las autoridades de Colombia y El Salvador por la colaboración para esclarecer el asesinato del fiscal Pecci y la persecución a los responsables”, recalcó Mario Abdo durante el foro en Buenos Aires.

El jefe de Estado dijo que solamente la cooperación puede fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

“Solo a través de la cooperación internacional podemos dar respuestas efectivas a la criminalidad organizada, tanto en la administración del ex presidente (Iván) Duque así como con (Gustavo) Petro han dado resultados concretos que demuestran su voluntad de cooperar en búsqueda de la justicia”, significó el mandatario, poniendo énfasis en la investigación que avanza en Colombia.

preocupación. Marito hizo referencia a los casos de violencia ocurridos en Perú, Brasil y nuevamente sobre la situación de la emigración de la población venezolana. Sostuvo que está preocupado por los hechos de violencia.

“El camino de la violencia no es el camino de la democracia. No podemos avanzar si no fortalecemos nuestra conciencia y sistema democrático”, aseveró. Sentenció que el proceso democrático inicia con elecciones libres pero no debe culminar ahí.

En su última participación como presidente de la República antes de entregar el mandato, Mario Abdo hizo un recuento de algunas acciones mencionando el Corredor Bioceánico. Comentó que la construcción del puente que unirá el Chaco paraguayo con Mato Grosso do Sul (Brasil) permitirá llegar más rápido a los mercados del Pacífico.

EVO MORALES. Por otra parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su par argentino, Alberto Fernández, agradecieron a Abdo Benítez por haber abierto el espacio aéreo cuando el líder boliviano Evo Morales (2006-2019) huyó de su país tras finalizar su mandato de forma abrupta en 2019.

"Esa fue una decisión soberana que no vamos a olvidar", dijo el presidente de izquierda López Obrador, palabras a las que luego se adhirió el mandatario argentino para reconocer al Gobierno paraguayo de derecha, durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que se celebra en Buenos Aires.

"No se nos va a olvidar que cuando se cerró el espacio aéreo a la misión para salvarle la vida a Evo para traerlo a México" y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos de Bolivia, en Paraguay se permitió que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea mexicana para cargar combustible, recordó López Obrador.

Morales estuvo asilado en México durante un mes y después se instaló en Argentina, luego de que tuviera que salir de Bolivia tras renunciar a la presidencia en lo que él considera un golpe de Estado, en contraste con sus detractores, quienes sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del ex mandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.



Hablará con gobernador de Florida

El presidente Mario Abdo Benítez prepara otro viaje a Estados Unidos. Este viernes tiene previsto mantener una reunión con el gobernador de Florida, Ronald DeSantis. El jefe de Estado estará acompañado de la primera dama, Silvana Abdo.

De acuerdo con el informe oficial de la Presidencia de la República, Mario Abdo tiene previsto conversar con el referente político norteamericano en la reunión en Miami.

DeSantis es considerado como el Trump 2.0, quien se prepara para las elecciones presidenciales rumbo al 2024. Juega en el sector de los republicanos.

Entre sus principales posiciones que le valió catapultar su figura, DeSantis se opuso a los controles que se establecieron durante la pandemia por el Covid y prohibió los pasaportes de vacunas de esta enfermedad. Es considerado como un conservador.

Además de esta reunión oficial, la pareja presidencial estará participando de la famosa boda de Nadia Ferreira. La misma había trabajado de cerca con la primera dama en el Despacho, en algunas de las acciones sociales desarrolladas durante este periodo.