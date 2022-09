Marito buscará votos “debajo de las piedras”

El presidente Mario Abdo Benítez dio un fuerte espaldarazo a Arnaldo Samaniego diciendo que fue “el mejor intendente de Asunción”.

Valoró el trabajo de la estructura de Samaniego, ya que en Asunción se obtuvo la diferencia necesaria en el 2018 para ganar a Efraín Alegre. Arnaldo, por su parte, habló de reivindicar a la dirigencia de bases. En su discurso, Marito se refirió como “pocilga mediática”, a los medios de Horacio Cartes, y dijo que el cartismo los utiliza “para difamar y calumniar”. El presidente habló de la publicación de La Nación, donde se hace eco de un discurso de Wiens, cuando dijo que hay que mejorar la salud. “Wiens tiene el carácter suficiente y no como otro que no se anima a hablar, que dice que en Paraguay no hay contrabando para quedar bien con su patrón y que tiene miedo a decir la verdad”. Al justificar su candidatura a la Junta de Gobierno, comentó que lo hace porque “uno que se cree poderoso se bajó para conducir los destinos del partido me sentí con la obligación de bajarme a la cancha”. Agregó que va a honrar al “pañuelo colorado que no se construyó en una agencia de márketing”. “Ya le ganamos a su secretario y hoy le vamos a ganar al patrón”, lanzó. “Dejemos que ellos se aburran y se pongan nerviosos, nosotros salgamos a buscar los votos hasta debajo de las piedras”, agregó.