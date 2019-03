Marito busca dar golpe de timón en ANR y medirá fuerzas en convención

La convención extraordinaria autoconvocada por militantes en la ANR, con el respaldo del oficialismo, tendrá una segunda oportunidad hoy, ocasión en que el Movimiento Colorado Añetete, que lidera el presidente Mario Abdo Benítez, medirá sus fuerzas contra el cartismo, que no apoya el llamado. El evento político está fijado para las 9.00 en la sede del Partido Colorado.

Los convencionales cartistas ya anunciaron que no asistirán y se verá si Añetete tiene la mayoría suficiente para dar el cuórum, que requiere la presencia de 570 convencionales. El 8 de marzo pasado fue el primer intento, pero solamente unos 90 convencionales asistieron. Para la convocatoria de hoy hay más optimismo de parte de los organizadores, ya que 10 concejos departamentales anunciaron su presencia.

La intención de Colorado Añetete es modificar el estatuto y restituir los años de militancia a quienes quieran ser candidatos a cargos electivos, “para que no arribe otro Horacio Cartes a la ANR”, es decir, un outsiders, como lo fue el ex presidente y también el ex ministro de Hacienda Santiago Peña. Este fue para las elecciones generales pasadas el delfín elegido por Cartes para la candidatura presidencial, con un año de antigüedad en el partido y ahora suena como posible candidato de Honor Colorado para las elecciones municipales del año próximo.

La convención es totalmente rechazada por el cartismo. Uno de los referentes de HC, el diputado Walter Harms, calificó a la convocatoria de ilegal, “porque no reúne los requisitos” y también “es inoportuna y extemporánea”.

Apuntó que la intención de modificar los artículos que establecen la antigüedad para las candidaturas “significa un retroceso en la modernización del partido”. “Volveremos a un sistema arcaico, donde la militancia es el único requisito más allá de la idoneidad”, lamentó el legislador de Itapúa.

“La excusa es que no vuelva otro Horacio Cartes y se olvidan que nosotros sin él (Cartes) seguramente hubiésemos estado en la llanura todavía”, añadió.

Agregó que para el Partido Colorado “fue una gran bendición que haya llegado Horacio Cartes”. “Hay una corriente, una tendencia del Paraguay. El político profesional ya tiene mucho rechazo en la ciudadanía. La gente quiere ver rostros nuevos con una nueva mentalidad”, explicó.

El legislador cree que deberán surgir figuras nuevas para que el Partido Colorado tenga candidaturas atractivas para la gente y no figuras gastadas.

En tanto para el organizador de la convención, Jorge Miranda, “los cartistas tienen miedo de ciertos rumores porque piensan que vamos a pedir la expulsión de Óscar González Daher, de Javier Zacarías Irún y otros. Esta gente ya está de salida, ya no tienen un colchón político”.

Miranda indicó que esta convención será un ejercicio para próximas convocatorias donde se podrían plantear temas “más fuertes”, como la expulsión de González Daher.

También manifestó que con esta convocatoria se va a “desnudar” el manejo de las autoridades de la Junta con respecto a la financiación de una convención, ya que con esta autoconvocatoria asegura que se gastarán G. 30 millones, dinero que se recolectó mediante aportes de los referentes de cada departamento. Las convenciones anteriores organizadas por la ANR costaron entre G. 300 y G. 800 millones.

Entre las modificaciones planteadas los convencionales mocionarán que como requisito el precandidato a presidente de la República tenga como mínimo diez años de afiliación y lo mismo se planteará para la presidencia de la Junta de Gobierno.

Así también, el candidato a intendente tendrá que contar con 5 años como mínimo de afiliación. Se anunció la presencia de Mario Abdo Benítez, pero al final sus referentes descartaron.