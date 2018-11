Marito arremetió contra Cartes y protestará contra clan Zacarías Irún

El presidente Mario Abdo Benítez se tiró con todo ayer contra el ex presidente Horacio Cartes y adelantó que estará al frente de la manifestación ciudadana en la plaza, el día en que se defina la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, manejado por el clan Zacarías Irún, aliado del ex mandatario.

El jefe de Estado retornó ayer ofuscado del viaje que realizó a Roma, donde se reunió con el papa Francisco y otras autoridades.

Abdo no ocultó su malestar y retrucó las críticas vertidas contra la comitiva que lo acompañó en el viaje. Se solidarizó con Marly Figueredo, ex modelo y esposa del senador Rodolfo Friedmann, y con Mónica Alonso, maquilladora de la primera dama. Afirmó que la Presidencia de la República no pagó por el viaje de las dos mujeres.

No ahorró calificativos a la hora de arremeter contra Cartes, a quien trató de poco hombre y que no respeta a las mujeres. “Quiero dar mi solidaridad a la señora Marly Figueredo por las enormes críticas que recibió en todo este tiempo. Una persona que nunca fue funcionaria pública. Se metieron con su vida privada. No sé qué tiene este señor Cartes contra las mujeres. Una época se agarró contra (senadora) Blanca Ovelar, contra mi señora (Silvana), ahora contra Marly Figueredo. Mi solidaridad porque realmente no corresponde y demuestra lo poco hombre que es para dedicarle tanto espacio (en los medios del Grupo Cartes) a manosear a una mujer paraguaya que es esposa de un senador que me acompañó”, retrucó Abdo en conversación con la prensa en el espigón presidencial.

Dijo que con esta actitud Cartes demuestra la bajeza, la inmundicia y el poco respeto hacia las mujeres. “Utiliza sus medios para atacar a sus adversarios políticos porque realmente el ataque es al senador Friedmann”, dijo.

Al tiempo solidarizarse con la maquilladora, Abdo explicó la misma fue a hacer un curso en Praga y que solventó sus propios gastos. “Pagó su curso para ir allá y viajó de Praga a Italia porque quería tener la satisfacción de maquillar a la primera dama. Las mentiras se caen solas, pero estamos acostumbrados a recibir críticas construidas bajo la mentira. Mi solidaridad con ella”, indicó.

Viaje más barato. El mandatario señaló que los G. 153 millones que se gastaron en concepto de viáticos para este viaje fueron utilizados para cubrir costos de los funcionarios de la comitiva y no de sus hijos ni las personas que fueron objeto de críticas.

Remarcó que el último viaje de Cartes al Vaticano costó G. 202 millones. Hizo una comparación con el viaje que él realizó y que costó G. 50 millones menos que la administración cartista que también llevó una frondosa delegación. Adelantó que el próximo viaje que hará es para la Cumbre Iberoamericana que se realizará la próxima semana en Guatemala.

contra zacarías. Pero no solo contra Cartes fue la reacción del mandatario, sino también contra sus principales aliados políticos. En ese sentido presidente bajó la línea política sobre el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y adelantó que encabezará la manifestación a favor de la intervención de dicha Comuna administrada por Sandra McLeod, esposa de Javier Zacarías Irún.

El próximo 27 de noviembre se tratará en la Cámara de Diputados el pedido.

El tema está generando mucha tensión política y ya produjo enfrentamientos entre los que defienden al clan Zacarías y los que están a favor de la intervención.

“Le invito a la gente. Estoy muy contento que se haya aprobado la intervención de Ciudad del Este y le invito a la gente a que venga a la plaza. Ese día va a ser día de fiesta; se dará otro paso más contra la impunidad. El presidente va a estar en la plaza con la gente”, dijo Marito al marcar postura contra sus principales adversarios políticos.

Para aprobar la intervención de un municipio, los diputados necesitan de 41 votos, si es que los 80 diputados están presentes.

El pedido de intervención cuenta con 15 causales que ponen en tela de juicio la administración de McLeod. El clan Zacarías Irún maneja la Comuna hace varios años.

Justamente el pasado miércoles hubo una reunión en la Cámara Baja entre el vicepresidente Hugo Velázquez, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y los diputados. Allí solicitaron garantías de seguridad para el tratamiento de la intervención de la Comuna. Indicaron que habrá movilización en la plaza y hay temor de que se pueda producir enfrentamientos.

megalavado. Un tema que fue abordado con el presidente de la República ayer es la investigación que está realizando el Ministerio Público en torno al megalavado y que salpica a personas cercanas al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Al respecto, Abdo Benítez respondió tajante que “nadie tiene que quedar impune”.

“Ya dije muchas veces, desde el presidente para abajo. Nadie tiene que quedar impune. Nosotros alentamos todo tipo de investigación y si hay algo que tenemos que rendir cuentas ante la Justicia, eso vamos a hacer”, enfatizó el mandatario. En la mira de la Fiscalía están Walid Amine Sweid, Ricardo Galeano y Juan Carlos Sosa. Este último es cercano al vicemandatario con el que compartía fútbol en Ciudad del Este. La investigación apunta a que giraron al exterior USD 421 millones y que una parte financió actividades del terrorismo.